В 4 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» чтобы оправдать доверие королев Тьмы, ехидная Реджина должна показать свою злую сторону. Она все еще готова запачкать руки. Эмма и ее родители пытаются организовать слежку.
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