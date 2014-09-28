В 4 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма изолирует себя от близких, чтобы защитить их, поскольку ее силы становятся неконтролируемыми. Снежная Королева изо всех сил пытается разжечь соперничество между Анной и Эльзой.