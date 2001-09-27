В 8 сезоне 21 серии сериала «Друзья» ресторану Моники оставляют плохой отзыв. После встречи с критиком, который его написал, Геллер решает присоединиться к кулинарному классу с Джо. Росс идет на свидание с продавщицей из детского магазина.