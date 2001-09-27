В 8 сезоне 6 серии сериала «Друзья» супруги Моника и Чендлер устраивают вечеринку в честь Хэллоуина. На вечеринке Фиби сталкивается с новым женихом своей сестры, Эриком, и обнаруживает, что ее влечет к нему.