В 8 сезоне 18 серии сериала «Друзья» все готовятся отправиться на Лонг-Айленд ради вечеринки по случаю 35-й годовщины свадьбы старших Геллеров. Моника хочет подготовить тост, чтобы заставить всех плакать, как это делает обычно ее брат.
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