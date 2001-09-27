В 8 сезоне 9 серии сериала «Друзья» Моника приглашает старого друга из средней школы на ужин, организованный в честь Дня благодарения, не подозревая, что Уилл был предводителем клуба «Мы ненавидим Рэйчел» с ее братом Россом.
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