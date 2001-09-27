В 8 сезоне 10 серии сериала «Друзья» дотошный Чендлер раздражается, когда Моника тратится на дорогую пару ботинок. Фиби узнает, что дети зануды Росса и Стинга учатся в одной школе, она хочет встретиться со знаменитостью и получить билеты на концерт.