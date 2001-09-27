В 8 сезоне 8 серии сериала «Друзья» решительно настроенная Рэйчел готовится поужинать с отцом и сказать ему, что она беременна. Ничего не подозревающий Чендлер обнаруживает, что у Моники был стриптизер на ее девичнике.