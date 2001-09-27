В 8 сезоне 1 серии сериала «Друзья» окружающие думают, что Моника беременна. Росс танцует с детьми. У Чендлера скользкие туфли, и все пройденные уроки оказались бесполезными. Джо пытается произвести впечатление на бродвейского режиссера.
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