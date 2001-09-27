В 8 сезоне 17 серии сериала «Друзья» чайные листья говорят Фиби, что она встретит мужчину своей мечты. Палеонтолог Росс пытается забрать любимую рубашку у Моники. Натыкается он на нее, когда девушка возвращается домой со свидания.