В 8 сезоне 17 серии сериала «Друзья» чайные листья говорят Фиби, что она встретит мужчину своей мечты. Палеонтолог Росс пытается забрать любимую рубашку у Моники. Натыкается он на нее, когда девушка возвращается домой со свидания.
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