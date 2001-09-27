В 8 сезоне 3 серии сериала «Друзья» супруги Чендлер и Моника готовятся к свадебному путешествию, а Рэйчел планирует рассказать будущему отцу о беременности. Фиби и Джо пытаются ворваться в квартиру молодоженов.
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