В 8 сезоне 3 серии сериала «Друзья» супруги Чендлер и Моника готовятся к свадебному путешествию, а Рэйчел планирует рассказать будущему отцу о беременности. Фиби и Джо пытаются ворваться в квартиру молодоженов.