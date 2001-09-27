В 8 сезоне 4 серии сериала «Друзья» проблемная пара Росс и Рэйчел расходятся во мнениях по поводу того, кто на кого наткнулся, когда они переспали. Он хочет доказать это и случайно обнаруживает, что все записалось на видеопленку.
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