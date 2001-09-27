В 8 сезоне 22 серии сериала «Друзья» с приближением выхода фильма Джо должен решить, кого из друзей пригласить на премьеру. К сожалению, его выбор, а именно Чендлер, засыпает во время просмотра. Моника и Фиби поспорили о том, когда родится ребенок.