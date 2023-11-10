Меню
Новости о сериале «Друзья»

Новости о сериале «Друзья» Вся информация о сериале
Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно
Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно Как бы создатели фильмов ни старались подбирать дублеров, похожих на актеров, и убирать в финальном монтаже кадры с их лицами, иногда замены все же видны зоркому глазу.
10 ноября 2023 16:46
Актерский состав «Друзей» почтил память Мэттью Перри
Актерский состав «Друзей» почтил память Мэттью Перри Вместе с тем свои соболезнования выразили многие другие члены голливудского сообщества, включая соавторов «Друзей» Марту Кауффман и Дэвида Крэйна.
31 октября 2023 15:00
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино От бесстрашных первооткрывателей до бондовских злодеев.
19 июля 2023 08:52
Дженнифер Энистон признает, что появилось поколение, для которого юмор «Друзей» неприемлем
Дженнифер Энистон признает, что появилось поколение, для которого юмор «Друзей» неприемлем Актриса заявила, что из-за деликатности современной аудитории работать в жанре комедии стало сложнее.
29 марта 2023 15:34
Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров
Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров Звезда «Друзей» сражается с лепреконом, Джонни Депп – c Фредди Крюгером, а Зеллвегер – с Макконахи.
10 марта 2023 14:00
Звезда «Человека-муравья» Пол Радд вспомнил о своем участии в ситкоме «Друзья»
Звезда «Человека-муравья» Пол Радд вспомнил о своем участии в ситкоме «Друзья» Актер признался, что чувствовал себя немного неловко от того, что присоединился шоу только под самый его конец.
22 февраля 2023 15:20
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Главные секреты актрис, моделей и инфлюенсеров, которые могут похвастаться роскошной шевелюрой.
22 февраля 2023 12:00
Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке
Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке Джаред Лето боится обязательств, а Дайан Китон приходит в ужас от перспективы совместной жизни с мужчиной.
20 февраля 2023 12:00
В день рождения легенды: 8 необычных фактов о Дженнифер Энистон
В день рождения легенды: 8 необычных фактов о Дженнифер Энистон Раскрываем самые каверзные подробности жизни актрисы. Кем она была до «Друзей»? Чего больше всего боится? И почему у нее все-таки нет детей?  
11 февраля 2023 13:00
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Делимся пошаговой инструкцией по приготовлению любимого блюда актрисы, которое помогало ей не набирать вес.  
21 января 2023 14:00
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана От шахмат из «Гарри Поттера» до карт Таро со «Сверхъестественным».  
16 декабря 2022 12:00
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия 9 сентября на ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club. Мы поговорили с одним из резидентов Андреем Бебуришвили о его предпочтениях, но не в юморе, а в кино.    
12 сентября 2022 11:50
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал С кем тайно встречалась Бриджит Джонс и почему Сабрина – маленькая ведьма изменила парню?
25 августа 2022 17:00
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но когда дело доходит до этих сериалов, то зрители жаждут сотню сезонов.
2 августа 2022 19:11
Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10
Тест: только настоящий фанат «Друзей» правильно продолжит 10 цитат из 10 Проверьте, насколько хорошо вы помните культовый ситком.
11 июля 2022 16:56
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь? Душевные «Бесстыжие», драматичная «Эйфория» или страстная «Элита»? Узнай, в какой популярный сериальный каст ты бы мог отлично вписаться.
12 апреля 2022 12:55
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались Выводим на чистую воду самых закоренелых эгоистов из мира кинематографа.
7 апреля 2022 14:28
В Китае подвергли цензуре «Друзей», вызвав негодование со стороны поклонников сериала
В Китае подвергли цензуре «Друзей», вызвав негодование со стороны поклонников сериала Из шоу удалили упоминания об ЛГБТ.
14 февраля 2022 16:45
12 способов сказать «я люблю тебя» на примере культовых фильмов и сериалов
12 способов сказать «я люблю тебя» на примере культовых фильмов и сериалов Киноафиша вспоминает ставшие культовыми признания в любви, прозвучавшие в классических ромкомах и сериалах.
10 февраля 2022 20:24
Киноафиша и кофе объединяют «Друзей»
Киноафиша и кофе объединяют «Друзей» Почувствуйте себя героями любимого сериала!
29 декабря 2021 14:20
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов 2 декабря в популярном видеосервисе Start начался показ нового сериала «КрисТина», где главная героиня — нерешительная и невезучая Крис неожиданно встречает «лучшую версию себя» — уверенную и успешную Тину. Проект оказался прекрасной находкой для любителей запутанных сюжетов на грани триллера, драмы, комедии и психологии. Специально к премьере нового оригинального сериала, который захватывает внимание с первых минут, мы поговорили с исполнительницей одной из ролей – Софьей Донианц – о ее кинопредпочтениях.
3 декабря 2021 16:53
Мэттью Перри напишет автобиографию
Мэттью Перри напишет автобиографию В ней он расскажет о своей борьбе с зависимостью. 
29 октября 2021 11:49
Кортни Кокс наконец-то получила номинацию на «Эмми» за «Друзей» – спустя 20 лет после финала сериала
Кортни Кокс наконец-то получила номинацию на «Эмми» за «Друзей» – спустя 20 лет после финала сериала Актриса выступила исполнительным продюсером спецэпизода «Друзья: Воссоединение», получившего номинацию. 
14 июля 2021 16:02
Дэвид Швиммер ревновал к обезьянке Марселю на съемках «Друзей»
Дэвид Швиммер ревновал к обезьянке Марселю на съемках «Друзей» По словам дрессировщика, работавшего на съемочной площадке, актер вел себя «ожесточенно» по отношению к животному. 
7 июля 2021 19:33
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов 15 июня на телеканале ТНТ вышел второй сезон сериала «Света с того света» – скринлайф-ситкома об экстрасенсе на дому. Накануне премьеры актриса Анна Котова-Дерябина («Полицейский с Рублёвки», «Долгая счастливая жизнь») специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
16 июня 2021 14:13
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть В начале карьеры большинству актеров приходится бегать с кастинга на кастинг и при этом получать отказы. Но когда актер или актриса становятся популярными или умудряются поразить талантом еще в своем дебютном проекте, то необходимость бороться за роль может отпасть. Более того, персонажа могут написать сразу для них. «Киноафиша» нашла как минимум 6 актеров, которые вдохновили создателей фильмов и сериалов придумать героев специально под них.
8 июня 2021 12:37
Киновселенная Marvel, «Властелин колец» и работы знаменитых режиссёров: самые ожидаемые премьеры стриминговых сервисов в 2021 году
Киновселенная Marvel, «Властелин колец» и работы знаменитых режиссёров: самые ожидаемые премьеры стриминговых сервисов в 2021 году В онлайн-формат перебрались многие крупные картины. А производство высокобюджетных сериалов с каждым годом набирает обороты.
25 февраля 2021 16:40
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными
6 известных персонажей, которые на деле оказались токсичными Собрали шесть популярных киногероев, которые на самом деле оказались не такими уж хорошими.
25 февраля 2021 13:22
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов Вспоминаем специальные эпизоды сериалов, посвященные празднику любви, и извлекаем из них уроки.
13 февраля 2021 13:00
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье Начало года порадует долгожданными премьерами.  
30 декабря 2020 18:50
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
11 декабря 2020 13:57
