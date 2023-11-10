Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов2 декабря в популярном видеосервисе Start начался показ нового сериала «КрисТина», где главная героиня — нерешительная и невезучая Крис неожиданно встречает «лучшую версию себя» — уверенную и успешную Тину. Проект оказался прекрасной находкой для любителей запутанных сюжетов на грани триллера, драмы, комедии и психологии. Специально к премьере нового оригинального сериала, который захватывает внимание с первых минут, мы поговорили с исполнительницей одной из ролей – Софьей Донианц – о ее кинопредпочтениях.
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыгратьВ начале карьеры большинству актеров приходится бегать с кастинга на кастинг и при этом получать отказы. Но когда актер или актриса становятся популярными или умудряются поразить талантом еще в своем дебютном проекте, то необходимость бороться за роль может отпасть. Более того, персонажа могут написать сразу для них. «Киноафиша» нашла как минимум 6 актеров, которые вдохновили создателей фильмов и сериалов придумать героев специально под них.