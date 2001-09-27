В 8 сезоне 11 серии сериала «Друзья» палеонтолог Росс начинает паниковать, когда Монике приходит в голову идея отправить праздничную открытку от них двоих. Мужчина думает, что их отношения начинают развиваться слишком быстро.
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