В 8 сезоне 20 серии сериала «Друзья» расстроенная Рэйчел впадает в панику, когда понимает, что не готова заботиться о своем ребенке. Девушка неохотно соглашается на то, чтобы мать переехала к Россу. Так она сможет ей помогать.