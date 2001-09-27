В 8 сезоне 13 серии сериала «Друзья» уверенная в себе Моника предлагает Чендлеру расслабиться в ванне с ароматическими маслами и свечами. Росс и Рэйчел перебирают детские имена. А еще надо бы узнать пол ребенка.