В 8 сезоне 13 серии сериала «Друзья» уверенная в себе Моника предлагает Чендлеру расслабиться в ванне с ароматическими маслами и свечами. Росс и Рэйчел перебирают детские имена. А еще надо бы узнать пол ребенка.
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