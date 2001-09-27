В 8 сезоне 2 серии сериала «Друзья» потерянная Рэйчел никому не говорит, кто отец ее ребенка, пока сама ему не скажет. Джо признается Монике и Фиби, что несколько недель назад один парень переспал с Рэйчел и оставил ей красный свитер.