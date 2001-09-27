В 8 сезоне 12 серии сериала «Друзья» позитивно настроенная Фиби дарит Монике и Чендлеру аркадную игру в качестве свадебного подарка. Джо приглашает Рэйчел на ужин, так как она не может иметь нормальных отношений из-за своей беременности.
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