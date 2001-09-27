В 8 сезоне 16 серии сериала «Друзья» Росс с трудом понимает, что говорит Джо, как и Гюнтер. Однако он приходит в себя и убеждает друга рассказать Рэйчел о своих чувствах. Тем временем Фиби встречает вторую половинку Моники.