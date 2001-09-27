В 8 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Фиби пытается подбодрить расстроенного Джо, одалживая ему самую счастливую собаку в мире. Романтический День святого Валентина Моники и Чендлера прерывается, когда они смотрят видеозапись родов своей подруги.