В 8 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Фиби пытается подбодрить расстроенного Джо, одалживая ему самую счастливую собаку в мире. Романтический День святого Валентина Моники и Чендлера прерывается, когда они смотрят видеозапись родов своей подруги.
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