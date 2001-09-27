В 8 сезоне 19 серии сериала «Друзья» Джо готовится к интервью, хотя и боится показаться глупым. Он нанимает своих друзей, чтобы убедиться, что все идет хорошо. Во время разговора Триббиани вспоминает о своем прошлом актерском опыте.