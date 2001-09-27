В 8 сезоне 7 серии сериала «Друзья» Чендлер нанимает горничную, которую Моника подозревает в краже одежды. Эрик порвал с Урсулой и готов встречаться с Фиби, за исключением одной проблемы: он не может смотреть на нее.
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