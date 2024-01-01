[Росс пытается уговорить босса Рейчел вернуть ей работу, чтобы она не уехала в Париж; у мистера Зельнера есть сын, которого также зовут Росс.]
Росс
Может, маленький Росс любит динозавров?
Мистер Зельнер
Да, он только о них и говорит, а что?
Росс
Как насчет того, чтобы он пришел со мной в Музей естественной истории после того, как все уйдут, только вдвоем, и он сможет трогать все, что захочет.
[Мистер Зельнер выглядит шокированным.]
Росс
Я только что услышал это так же, как ты, и это нехорошо. Давай начнем заново. Я палеонтолог, ты будешь с нами, и речь идет только о костях - ископаемых!