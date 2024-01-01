[Росс пытается уговорить босса Рейчел вернуть ей работу, чтобы она не уехала в Париж; у мистера Зельнера есть сын, которого также зовут Росс.]

Росс Может, маленький Росс любит динозавров?

Мистер Зельнер Да, он только о них и говорит, а что?

Росс Как насчет того, чтобы он пришел со мной в Музей естественной истории после того, как все уйдут, только вдвоем, и он сможет трогать все, что захочет.

[Мистер Зельнер выглядит шокированным.]