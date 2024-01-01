Меню
Цитаты из сериала Друзья

[повторяемая фраза]
Джоуи Триббиани Как дела?
Rachel Видишь? Унисекс.
Joey Может, *тебе* секс нужен. Я недавно имела его.
Rachel Нет, Джои, У-Н-И-секс.
Joey Я бы не отказался от этого.
[Джоуи подготовил аварийный набор с едой, журналом и презервативами]
Чендлер Презервативы?
Джоуи Мы не знаем, как долго мы здесь застрянем. Возможно, нам придется населить мир заново.
Чендлер И презервативы — это способ сделать это?
[повторяемая фраза]
Росс Мы были в перерыве!
Chandler Я не очень силён в совете... Могу предложить тебе саркастичный комментарий?
Чендлер Я с этим справлюсь. "Справляться" — это моё среднее имя. На самом деле, "справляться" — это середина моего имени.
Phoebe Слушай, у меня тяжелая жизнь. Мою маму убил наркоторговец.
Monica Фиби, твоя мама сама себя убила.
Phoebe Она была наркоторговцем.
Rachel Ты знаешь, Бен, я была девушкой твоего папы.
Ben Но ты уже не его девушка. Потому что вы были в перерыве.
Joey Рэйч, тебе нужно узнать, находится ли он в том же месте, что и ты. А то это будет просто б#ред.
Rachel Бред?
Joey Да. Это как мнение коровы. Оно просто не имеет значения. Это б#ред.
Rachel Я уж не знаю, слишком ли я долго с ним живу, или это все действительно имело смысл?
[Росс защищает свои привычки быстрого поедания перед Рэйчел]
Росс Я вырос в доме с Моникой, ладно. Если ты не ел быстро, ты вообще не ел.
[Моника стучит]
Чендлер Ты не можешь войти.
Моника Почему нет?
Чендлер Потому что, э-э, Росс голый.
Росс Что?
Чендлер Ну, я не мог сказать ей, что *я* голый. Ей можно меня видеть голым.
Росс Почему *вообще* кто-то должен быть голым?
Monica Ты хотела, чтобы это был сюрприз.
Chandler О, боже мой.
Monica Чендлер, за всю свою жизнь я никогда не думала, что мне так повезёт влюбиться в своего лучшего, своего лучшего...
[плачет]
Monica Есть причина, по которой девушки этого не делают.
Chandler Ладно, ладно, я это сделаю. Я думала, подожди, я могу это сделать, я считаю, что важно, что я скажу или где я это скажу. А потом я поняла, что единственное, что имеет значение, это ты, что ты делаешь меня счастливее, чем я когда-либо думала, что смогу быть. И если ты позволишь мне, я проведу остаток своей жизни, стараясь заставить тебя чувствовать то же самое. Моника, ты выйдешь за меня замуж?
Monica Да.
Janice [повторяющаяся фраза на протяжении всего сериала] О... Боже мой...
Phoebe [Сразу после того, как сыграла песню в кафе] Если вы хотите получать е-mail'ы о моих предстоящих концертах, дайте мне, пожалуйста, денег, чтобы я могла купить компьютер.
Ross Что ты делаешь сегодня вечером?
Chandler Почему, у тебя лекция?
Ross Нет.
Chandler Свободен как птица, что случилось?
Chandler Я дозвонился до её автоответчика.
Joey До её автоответчика?
Chandler Нет. Интересно, но сработала её воздуходувка для листьев.
Ross Первый развод: скрытая сексуальность жены, не моя вина. Второй развод: сказал не то имя у алтаря, в этом есть моя вина. Третий развод: не стоит жениться, когда ты так пьян и у тебя что-то нарисовано на лице, это вина Невады.
Ross [сильно нажимает на кнопки автоответчика] О боже! Она вышла из самолета? Она вышла из самолета?
Rachel [из-за спины] Я вышла из самолета.
[услышав о разрыве Чендлера с Джанис]
Фиби Где Чендер?
Джоуи Он горюет.
[Мы видим, как Чендер бегает на улице]
Чендер Я СВОБОДЕН. Я СВОБОДЕН.
[Рэйчел расстроена из-за чего-то]
Phoebe Ой, Фиби.
Rachel Дорогая, это твоё имя.
Phoebe О, Фиби — это коротко от Фиби, я думала, мы просто так друг друга называем.
[Re: "Если бы тебе пришлось выбрать между сексом и едой, что бы ты выбрала?"]
Моніка Секс!
Чендлер Серьёзно. Ответь быстрее.
Моніка Извини, дорогая. Когда она сказала "секс", я не думала о сексе с тобой.
Чендлер Это как большой объятие.
Фиби Росс, а ты как? Секс или еда?
Росс Секс!
Фиби А что насчёт секса или динозавров?
Росс Господи, это как выбор Софии.
Фиби Джои, если бы тебе пришлось выбрать между сексом и едой, что бы ты выбрал?
Джои Я не знаю, это слишком сложно.
Рэйчел Давай, ты должен ответить.
Джои Хорошо... секс. Нет, еда. Нет, эээ... Я хочу и то, и другое! Я хочу девушек на хлеб!
Joey Не могу поверить, что Росс встречается с сестрой Рейчел. Знаешь, когда Чендлер поцеловал мою сестру, я злился на него, как минимум, десять лет.
Chandler Это было пять лет назад.
Joey Я знаю. У тебя еще пять лет.
Chandler Джои...
Joey Хочешь сделать это шесть?
Моніка Я Рэйчел. Я люблю Росса. Я ненавижу Росса. Я люблю Росса. Я ненавижу Росса.
Рэйчел Я Моника. У меня нет парня, так что я пойду через коридор и пересплю с первым попавшимся парнем.
[Джоуи только что стал ordained через интернет, чтобы провести свадьбу Моники и Чендлера.]
Джоуи Эй, я начал работать над тем, что скажу на церемонии. Хотите услышать?
Моника Моника, Чендлер: Да.
Джоуи Мы собрались здесь сегодня в этот радостный день, чтобы отпраздновать особую любовь, которая связывает Монику и Чендлера.
[Моника и Чендлер выглядят впечатлёнными]
Джоуи Это любовь, основанная на дарении и получении, а также на обладании и делении. И та любовь, которую они дают и имеют, разделяется и принимается. И через это обладание, дарение и деление, мы тоже можем делиться, любить и иметь... и принимать.
[позже]
Джоуи Ладно, ребята, я написал немного больше... вы готовы?
Чендлер Да, да. Ладно.
Джоуи Когда я думаю о любви, которую эти двое дарителей и получателей разделяют, я не могу не завидовать тому времени, которое их ждёт – любви и дарению... и тогда я не могу придумать хорошее слово вот здесь.
Моника Как насчёт "прием"?
Джоуи Да!
Rachel Я не хочу, чтобы первыми словами моего малыша были "Как ты?"
Monica Рэйч, это Visa.
Rachel О, Боже, спроси их, что им нужно.
Monica [по телефону] Можете, пожалуйста, сказать, при чем здесь это? Да, подождите.
[Рэйчел]
Monica Ну, они говорят, что на вашем счете была какая-то необычная активность.
Rachel Но я не пользовалась картой уже недели.
Monica Вот и есть эта необычная активность.
Чендлер [к Россу] Три неудачных брака, двое внебрачных детей... Личное объявление пишется само собой.
Joey Так что, ты просто хочешь остаться здесь и ждать, когда Рэйчел вернется с свидания?
Ross Да. Я имею в виду, этот парень может стать отчимом моего ребенка.
Joey Они сходили на одно свидание, и ты уже беспокоишься, что она выйдет за него замуж? Он не ты.
[Росс пытается уговорить босса Рейчел вернуть ей работу, чтобы она не уехала в Париж; у мистера Зельнера есть сын, которого также зовут Росс.]
Росс Может, маленький Росс любит динозавров?
Мистер Зельнер Да, он только о них и говорит, а что?
Росс Как насчет того, чтобы он пришел со мной в Музей естественной истории после того, как все уйдут, только вдвоем, и он сможет трогать все, что захочет.
[Мистер Зельнер выглядит шокированным.]
Росс Я только что услышал это так же, как ты, и это нехорошо. Давай начнем заново. Я палеонтолог, ты будешь с нами, и речь идет только о костях - ископаемых!
Monica Ну что за ерунда, Чендлер, саундтрек Крутых Участков? Серьёзно?
Chandler Они просто раздавали его в торговом центре...
[Моника смотрит]
Chandler ...в обмен на деньги.
Phoebe Хорошо, у меня есть идея. Если девочка, то Фиби, естественно. А если мальчик... Фибо.
Ross Эээ... Конечно, но давай не ограничиваться одним именем.
Rachel Хорошо, у меня есть одно. Если девочка... Сандрин. Это по-французски.
Ross Отличное имя... для промышленного растворителя.
Rachel У тебя есть что-то лучше?
Ross Да, смотри. Если это мальчик - Дарвин.
Rachel Да, Росс, я действительно хочу сына, которого будут регулярно бить на школьном дворе.
Phoebe От Сандрин.
Monica Парни могут это притворяться? Невероятно! Единственное, что принадлежит только нам!
Rachel Можешь присмотреть за Эммой только сегодня?
Ross Конечно, просто одолжи мне свои с#ки, и мы поедем.
[Фиби, Чендлер, Джої и Моника заперты в спальне Моники]
Джої Я голоден.
Фиби Мы можем поесть воск. Он органический.
Чендлер О, отлично, еда с волосами.
Фиби Нет, не использованный воск.
Чендлер Потому что ЭТО было бы безумно.
Joey Я Джои. Я отвратителен. Я снимаю дешёвые фильмы для взрослых.
Janice Какой маленький мир!
Chandler ...И всё же, я никогда не встречал Бейонсе.
Chandler Мы покупаем дом.
Monica Мы ждем ребенка.
Chandler Мы взрослеем.
Monica Да, это точно.
Chandler Так кто скажет им?
Monica Не я.
Chandler Не я. Чёрт!
Monica Я думаю, что был бы отличным солдатом. Я бы, типа, получил кучу медалей.
Chandler До или после того, как тебя расстреляют свои же?
[Сосед Чандлера, Эдди, только что обвинил его в том, что тот переспал с его бывшей девушкой и убил его рыбу.]
Фиби Почему ты убил его рыбу?
Чандлер Потому что, Фиби, иногда после того, как переспишь с кем-то, нужно убить рыбу.
[Росс и Рэйчел пытаются выбрать имя для своего ребенка]
Росс Хорошо, как насчет Рут?
Рэйчел Ой, простите, мы что, собираемся завести 89-летнюю женщину?
Phoebe Я иду за кофе. Кто-нибудь хочет чего-нибудь?
Monica Я возьму латте.
Ross Я возьму blueberry muffin с безкофеином.
Chandler Я возьму бублик с немного...
Phoebe Знаешь, я просто вежливо себя веду.
[Джои притворяется doctorом, чтобы узнать информацию о пациенте, который нравится Фибе]
[Только что сообщили дату рождения пациента]
Джои Сколько лет...?
Пациент Разве ты не можешь сам посчитать по моей дате рождения?
Джои Я врач, а не математик.
[Росс и Рэйчел выбирают имена для своего ребенка и у каждого по 5 прав вето.]
Росс Кюри.
Рэйчел Вето. Райан.
Росс Вето. Марк.
Рэйчел Вето. Винс.
Росс Вето. Ланс.
Рэйчел Вето. Джеймс.
Росс Хммм...
Рэйчел Если это девочка.
Росс Вето.
Фиби Это только мне кажется, или Вито звучит всё лучше?
Joey Ой, прости. Я тебя задел?
Chandler Это электрическая дрель! Ты меня задеваешь — ты меня убиваешь!
Joey Девяносто пять, девяносто шесть, девяносто семь. Видишь, я же говорил. Меньше ста шагов от нас до сюда.
Chandler У тебя слишком много свободного времени.
Rachel ...На сколько сантиметров я раскрыта? Восемь? Девять?
Dr Long Три.
Ross Всего три? Я раскрыта на три!
Phoebe Чендлер все еще думает, что я беременна, и он даже не спросил, как я себя чувствую, не предложил мне помочь с сумками. Мне жалко ту женщину, которая с ним останется.
Chandler Итак, помни, Бен, держи равновесие.
Ben Спасибо, папочка.
Ross Нет, помни, Бен, две мамы, один папа.
Ross Я люблю брак.
Phoebe Серьёзно? Ты?... Разводник?
Phoebe Они идут. Беги!
Joey Куда?
Phoebe В Мексику!
[Первая встреча Роса и Джои]
Росс [угрюмый] Моя жена лесбиянка.
Джои Круто.
Чендлер Росс, это Джои. Джои, Росс.
Chandler Ладно, ребята, мне нужно на работу. Если я не введу эти числа... это не имеет большого значения.
Моніка Джои, а что бы ты сделал, если бы стал всемогущим?
Джои Я, наверное, покончил бы с собой.
Моніка Как?
Джои Слушай, если "Маленький Джои" мёртв, то мне не на что жить.
Росс Эм, Джои... Всемогущий.
Джои Ты? Росс, извини.
Monica Тебе не нравится игра, потому что ты в ней не клеишь.
Chandler Я не не клею в этом. Игра — отстой. А ты — отстой.
Monica [Друзья на пляже] Хорошо, только не плавай сразу после еды.
Chandler [Джоуи] Ты же знаешь, что это не совсем правда.
Joey Попробуй сказать это моему дяде Винни.
Chandler Почему? Что с ним случилось?
Joey Ничего; он просто в это твердо верит.
[Услышав, как Росс репетирует на волынке перед свадьбой]
Monica Почему ваша семья должна быть шотландцами?
Chandler Почему ваша семья должна быть *Росс*ом?
Monica [досаждая его] Чендлер. Такое бывает со многими парнями. Ты-ты-ты, наверное, устал, у тебя было много шампанского, не переживай по этому поводу.
Chandler [жестикулируя руками] Я не переживаю, я, э-э, я впечатлён. Знаешь, это как, э-э, биология. Что забавно, потому что в школе я, э-э, завалил биологию, а сегодня биология завалила меня.
Rachel Что... замуж?
Ross Ну да, я думаю, нам стоит пожениться!
Rachel Что? Потому что это твой ответ на всё?
Chandler Я не могу сказать "горб" или "трах" перед м-а-л-ь-ч-иком... Я только что неправильно произнёс эти слова, да?
Росс [после неудачной попытки поцеловать свою кузину]
[размышляет]
Росс Скажи что-нибудь. Скажи что угодно. Ничего из сказанного не сможет ухудшить эту ситуацию. О боже, это самое долгое молчание за всю историю.
[на самом деле обращаясь к своей кузине]
Росс У меня не было секса очень давно.
[снова размышляет]
Росс Да, тебе действительно не стоило ничего говорить.
Joey Ты думаешь, мне нужен новый стиль походки?
Chandler Что?
Joey Ну, у меня одна и та же походка с liceя, и ты знаешь, как бывает, когда парень заходит в комнату, и все обращают на него внимание. Думаю, мне нужна походка, чтобы на меня обращали внимание.
Chandler Ты правда говоришь это?
[Джоуи заходит в кафе Центральный Перк]
Джоуи Эй, Гантер, ты не видел Чендлера?
Гантер Я думал, ты Чендлер.
[Джоуи выглядит обеспокоенным]
Гантер [указывает на Чендлера] Эм, один из вас там.
Monica Привет. Где Джоуи?
Chandler Джоуи съел мою последнюю жевательную резинку, так что я его прикончила. Ты думаешь, это было неправильно?
Monica Чья это маленькая бумажка?
Chandler О, это моя. Я написал себе записку, а потом понял, что она не нужна, и смял ее в шарик...
[замечает сердитый взгляд Моники]
Chandler А теперь я желаю, чтобы меня не было.
Ross Что ты делаешь?
Chandler Делаю шоколадное молоко. Хочешь немного?
Ross Нет, спасибо, мне 29.
Росс Чендлер принял участие в конкурсе двойников Ваниллы Айса и *выиграл*!
Чендлер Росс занял четвертое место и расплакался!
[Моника говорит остальным, что она и Чендлер больше не будут заниматься сексом перед свадьбой]
Росс Пакт о воздержании! У меня такой с каждой женщиной в Америке!
[после разрешения спора между Моникой и Рэйчел]
Фиби Эй, если бы мы были в тюрьме, вы бы были моими #и#ами.
Ross Наверное, мне стоило догадаться... мы где-то гуляли, и мимо проходила прекрасная женщина, а Кэрол говорила: "Росс, посмотри на неё." И я думал: "Моя жена - классная."
Chandler И это от отдела крика о помощи: Ты что, накрашен?
Joey Да, я накрашен. С сегодняшнего дня я официально Джоуи Триббиани, актер и модель.
Chandler Забавно, потому что я думал, что ты больше похож на Джоуи Триббиани, мужик или женщина.
Joey Ладно, несколько секретов ремесла. Я никогда не мог плакать как актёр, поэтому, если я в сцене, где мне нужно заплакать, я делаю дырку в кармане, беру щипцы и просто начинаю вытягивать. Или, эээ, скажем, я хочу показать, что я только что сделал что-то злое. Это будет основной вариант: 'У меня крючок для рыбы в брови, и мне это нравится'
[Поднимает одну бровь и показывает на притворный крючок для рыбы]
Joey Хорошо, скажем, я только что получил плохие новости, так вот, всё, что я делаю, это пытаюсь разделить 232 на 13.
[смотрит совершенно сбитый с толку]
Joey И так это и делается. Отличная игра в мыльной опере сегодня, всем спасибо, занятие окончено.
Monica Привет.
Chandler Ты не поверишь, что я сделал сегодня.
Monica Ну, очевидно, ты не принимал душ и не брился.
Chandler Я стал крутым. Я играл в эту игру весь день, и теперь я король. Её надо переименовать в Мс. Чендлер.
[паузa]
Chandler Хотя, надеюсь, этого не сделают.
Monica Подожди минутку, ты всюду сидел дома и играл в Мс. Пэкмэн, в то время как я работала, как какой-то лох?
Chandler Да, и я получил все топовые десять результатов и стер Фиби с доски. Дай пять!
Monica Что с твоей рукой?
Chandler Ну, я играл почти восемь часов. Она разомнется, давай посмотри на результаты. О, и посмотри на инициалы, там грязные слова.
Monica Чендлер, зачем ты это сделал?
Chandler Потому что это круто.
Monica Ты думаешь, это умно?
Chandler Ну, тебе дают только три буквы, так что после A.S.S. это немного вызов.
Monica Подожди минутку, это не грязное.
Chandler Ну, становится грязным, когда ты соединяешь это с тем.
Monica О, ну, если ты не уберешь это, ты не получишь их от меня. Бен приходит завтра играть в эту игру, этого не должно быть.
Chandler Да ладно, он даже не узнает, что они значат.
Monica Ему семь, он не тупой.
Chandler Ты с ним в последнее время разговаривал?
Monica Ладно, я просто отключу это...
Chandler Нет, нет, нет, если ты это отключишь, тогда не останется ничего, чтобы показать из моего дня. Это будет, как будто я на работе!
[Монника отключает игру]
Chandler Смотри, смотри, это всё ещё здесь, у этой штуки, должно быть, примитивный ROM чип!
Monica Ты должен побить свои рекорды.
Chandler С помощью клешни?
Monica Хорошо, я это сделаю. Нам нужно убрать это с экрана. Кэрол и Сьюзен всё ещё расстроены, что ты научил его «Потяни за палец».
Chandler Потяни за палец... у меня рука больная!
Ross Можно я одолжу твой синий галстук? Эмма плюнула на мой.
Chandler Ладно, но ты вернёшь его, когда я найду работу. Хотя к тому времени галстуки станут ненужными, и мы все будем в серебристых комбинезонах.
Chandler Слушай, когда Монка войдет, упомяни пожарные машины.
Joey Почему?
Chandler Есть один парень на её работе, который, по её словам, самый смешной человек, которого она когда-либо встречала.
Joey Как она могла так сделать? Она же знает, что быть смешным — это твое.
Chandler Я знаю. Так что, можешь упомянуть пожарные машины, когда она войдет.
Joey Я не знаю. У меня не очень хорошо получается запоминать реплики.
Chandler [саркастично] Хорошо, что тебе не надо за это зарабатывать на жизнь.
Joey Я знаю.
[Джоэю нужно переспать с женщиной, чтобы получить роль]
Joey Я просто не думаю, что хочу этого, понимаешь? Допустим, я действительно добьюсь успеха, ладно? Я всегда буду оглядываться назад и спрашивать себя, было это из-за моего таланта или из-за... знаешь, Маленького Генерала.
Chandler Разве ты раньше не называл его Маленьким Майором?
Joey Да, но после Дениз ДеМарко мне пришлось повысить его в должности.
[Росс пытается развеселить Чендлера, который не хочет вылезать из спортивок.]
Росс Да брось ты, просто сними их, просто сними их, и повеселимся.
Chandler Я отличный хранитель секретов. Я хранил все наши секреты.
Joey Какие секреты?
Chandler О, нет-нет, Джоуи, я не собираюсь тебе рассказывать, потому что я отличный хранитель секретов.
[девушки уходят]
Joey Ты скажешь мне потом?
Chandler Ты уже знаешь.
Joey [пьёт пиво на лодке] Смотри на этого клоуна. Только потому, что у него лодка побольше, он думает, что может занимать всю реку.
[крича]
Joey Уйди с дороги, придурок.
[Рэйчел]
Joey Кто вообще называет свою лодку «Береговая охрана»?
Rachel Это и есть Береговая охрана.
Росс Если вы собираетесь называть меня именами, я бы предпочёл Росс, Сила Разводов. Это просто круче.
Monica В любом случае, ты собираешься вызвать мастера, чтобы установить всё это?
Rachel Нет, я собиралась сделать это сама.
Joey [смеется] Ты собираешься это сделать?
Rachel Да. Почему, ты не думаешь, что женщина может это сделать?
Joey О, женщины могут. А ты... не можешь.
Ross Мы были в перерыве!
Chandler О, боже! Если ты еще раз это скажешь, я с тобой расстанусь!
[ритуал, чтобы избавиться от кармы плохих парней]
Фиби Хорошо, теперь нам нужны веточки шалфея и сакральное вино.
Моника У меня только орегано и Фреска.
Фиби Все в порядке.
[Добавляет их]
Фиби Теперь нам нужна семя праведника.
Рэйчел Ладно, Фибс, знаешь что? Если бы у нас это было, мы бы не делали этот ритуал с самого начала.
[решая кроссворд]
Ross Отопительное устройство.
Phoebe Радиатор.
Ross Пять букв.
Phoebe Рдт #р.
Joey Я не понимаю. Почему мы не можем использовать одну и ту же зубную щётку? Мы используем одно и то же мыло.
Chandler Это другое. Зубная щётка была у меня в рту.
Joey Хорошо. Но в следующий раз, когда ты будешь в душе, подумай о том месте, которое ты моешь первым, и о том месте, которое я мыл последним.
Phoebe [объясняя родителям и друзьям Майка свою песню] И потом снова возвращается к припеву: "Вонючая кошка, вонючая кошка, это не твоя вина" и всё.
[пауза]
Phoebe Я знаю, вы не спрашивали, но никто не говорил целых четырнадцать минут.
Monica Что вы, ребята, не понимаете, так это то, что для нас поцелуй так же важен, как и любая другая его часть.
Joey Да, серьезно!?
Phoebe О, да!
Rachel Все, что вам нужно знать, в этом первом поцелуе.
Monica Абсолютно.
Chandler Да, я думаю, для нас поцелуй, в каком-то смысле, это как разогрев, понимаешь? Это как стендап-комик, которого приходится слушать, прежде чем выйдет Пинк Флойд.
Ross Да, и дело не в том, что нам не нравится комик, а в том, что... это не то, за что мы купили билет.
Chandler Проблема в том, что, как бы шикарен ни был концерт, после его окончания вы, девочки, всегда ищете комика снова, понимаешь? Мы в машине, боремся с пробками... фактически, просто стараемся не уснуть.
Ross О. *О*. Слава богу, большинство женщин даже не чувствуют их.
Rachel Ладно, нет матки — нет мнения.
Ross Знаешь, нам, наверное, стоит спросить у доктора, она вообще знает, как принимать роды у ребёнка, который наполовину человек, наполовину *чистое зло*!
Моника Джоуи, ты вообще с ней разговаривал, прежде чем предложить ей переехать?
Джоуи Конечно, разговаривал.
Моника Ну, что ты у неё спрашивал?
Джоуи 'Когда ты можешь переехать?'.
Phoebe Иногда я могу казаться дурашкой, но я больше, чем просто симпатичная блондинка с задницей, которая не подкачала.
Rachel Привет, Бен, знаешь что? Когда ты был малышом, мы с тобой делали кучу всего вместе, потому что я была девочкой твоего папы.
Ben Но ты уже не моя.
Rachel Нет, не моя.
Ben Потому что вы с папой были в перерыве.
[Рэйчел жалуется на своего отца]
Rachel О, это было ужасно. Он назвал меня "молодой леди".
Chandler Фу, я ненавижу, когда мой отец так меня называет.
[Рэйчел не слушает его совет]
Джоуи Ладно. Никто никогда не прислушивается ко мне. Если упаковка такая красивая, никого не волнует, что внутри.
Mike Hanigan Ты ведь не попытаешься заставить меня вступить в какой-то культ, да?
Ross Нет...
Mike Hanigan О, хорошо. У тебя просто такой вид.
Ross [про себя] Черт, этот СуперКатс!
Monica Ты уверена, что правильно пописала на тест?
Rachel Сколько способов это сделать?
Chandler Вы сдаёте эти смокинги звёздам для премий.
Rachel Да.
Chandler Ты хочешь сказать, что эти смокинги побывали на красной дорожке, когда люди кричали: "Уау. Ты выглядишь потрясающе."?
Rachel Дорогой, могу посоветовать смотреть чуть больше "ESPN" и чуть меньше "E."?
Rachel Я не из тех, кто начинает встречаться с парнем через пять минут после его развода.
Monica Нет, ты начинаешь встречаться с ними за пять минут до их свадьбы...
Joey Я это говорю Рэйчел.
Monica Нет, Джоуи.
Joey Если только...
Chandler Если только что?
Joey Если ты назовёшь своего первого ребёнка в честь меня.
Chandler Что? Почему?
Joey Потому что, возможно, у меня никогда не будет детей. Кто-то же должен продолжить мою фамилию.
Chandler Твоя фамилия — Трибиани.
[пауза]
Joey Ох ох ох. Ты почти обманул меня.
Chandler Мой папа переспал с мистером Грибалди.
Monica Кто такой мистер Грибалди?
Chandler ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
Nora Bing Привет, Чендлер. Это Деннис. Он классный парень...
Nora Bing [шёпотом] ... и фантастический любовник.
Chandler Здравствуйте, Деннис. Спасибо, что так радуете мою мать.
[в Барбадосе, Рэйчел утром забегает в номер Моники и Чендлера и открывает шторы, шёл сильный дождь]
Моника Солнце светит!
Чендлер [щурясь от боли] Эй, помнишь, у меня были роговицы?
Joey Ох-ох-ох. Мы открываем подарки?
Monica Нет. Нет. Мне даже не следовало их открывать. Я имею в виду, что я - Джои, я не контролирую себя. Джои, ты должен сделать мне одолжение. Неважно, что я скажу, неважно, что я сделаю, пожалуйста, не позволяй мне открыть еще один подарок. Хорошо?
Joey Хорошо.
Monica Дай мне еще один.
Joey Хорошо.
[подает ей один]
Phoebe Сходила в магазин, села на колени к Санта Клаусу, попросила, чтобы он принес моим друзьям всякой ерунды. Он сказал, что все, что нужно, это написать им песню. Ты её ещё не слышала, так что не пытайся петь вместе. Не пытайся петь вместе. Моника, Моника, с Ханукой тебя! Я видел Санту, он сказал привет Росу. И, пожалуйста, скажи Джоуи, что Рождество будет снежным. А Рейчел и Чендлер...
[бормочет]
Phoebe хендлерррр.
Ross Ладно, смотри. Тебе не обязательно выходить замуж. Мы можем просто поехать домой и принять душ. Это не так уж страшно, правда?
Chandler Зависит от того, что ты имеешь в виду под "мы".
[О жизни наедине]
Joey Я думал, это будет здорово, знаешь? Побыть наедине с мыслями... оказывается, у меня не так уж и много мыслей, как ты мог бы подумать.
Joey [Джои разговаривает по телефону с матерью девушки, с которой он встретился в больнице, она в родах] Джои Триббиани
[паузa]
Joey 25
[паузa]
Joey Да, я холост
[паузa]
Joey Актер... алло?
Joey Хех. Давай я пойму правильно. Он заставил тебя *просить*, чтобы переспать с ним. Он заставил тебя сказать, что он *никогда* больше не должен тебе звонить. И он заставил тебя думать, что это *великолепная* идея?
Phoebe [слабо] Угу.
Joey Этот человек — мой Бог!
Rachel О, дорогой. Не вставай. Что тебе нужно?
Phoebe О, нет. О, ничего.
Rachel Давай, я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Что тебе нужно? Всё.
Phoebe Ладно, у меня застряла… э-э…
Rachel Ладно, это уже исключительно твои проблемы.
Joey Закрой, пожалуйста, это окно? У меня соски, как бритвы.
Phoebe Серьёзно? Мои выводят меня из штрафов.
Joey Вы двое занимались сексом.
Monica Нет, не занимались.
Joey Да, занимались. Я вижу это по задней части волос Чендлера.
[Чендлеру]
Joey Ты такой ленивый, не можешь хотя бы раз быть сверху?
Ross О, правда? Ну, я думаю, Моника должна знать про Атлантик-Сити.
Chandler Чувак!
Monica Что там случилось в Атлантик-Сити?
Ross Ну, мы с Чендлером были в баре...
Chandler Ты не слышал, как я сказал "Чувак"?
Ross ...и эта девушка смотрит на Чендлера, ладно? Спустя некоторое время он просто подходит к ней, и через минуту или две я вижу, как они целуются. Теперь, я знаю, что вы думаете. Чендлер не тот парень, который просто ходит по барам и целуется с девушками. И вы правы. Чендлер не тот парень, который просто ходит по барам и целуется с девушками.
Monica Ты поцеловала парня? О боже мой.
Chandler В моем оправдании, было темно, и он был очень симпатичным парнем.
Phoebe Нет, нет, извините, это не случится.
Chandler Ого, ого, воспоминание о выпускном вечере.
[Чендлер заходит с ужасным похмельем]
Monica Как дела?
Chandler Ну, моей квартиры больше нет, потому что я её выпил.
Rachel Как насчёт имени для девочки, Дождь?
Ross Дождь? "Привет, меня зовут Дождь. У меня есть собственная печь, а платье сделано из пшеницы."
Phoebe Я её знаю!
[красивую женщину, которая оценивала Чендлера]
Фиби [встаёт] Ладно, мне нужно всё сделать правильно, так что подожди секунду...
[очищает горло и говорит глубоким голосом]
Фиби Эй, чувак. Одиннадцать часов, совсем горячая девушка смотрит на тебя.
Joey Ты что, с ума сошел?
Росс [наклонившись и говоря к коленям Рэйчел] Не могу дождаться, чтобы поиграть с тобой целый день и услышать твои первые слова.
Фиби [с широко раскрытыми глазами] Почему ты позволяешь ему так говорить к твоему плохому месту?
Рэйчел Он говорит с малышом.
Фиби О, это хорошо. Потому что когда я слышала, "Не могу дождаться, чтобы услышать твои первые слова", я думала: "Вот это трюк!"
Joey [размышляя] Ладно, у меня нет чувств к Рэйчел. Никаких чувств. Она просто друг. Я имею в виду, может, у меня были какие-то чувства к ней, но теперь их нет. Вообще. На самом деле, я не думаю, что у меня когда-либо были чувства к Рэйчел.
[Рэйчел входит в комнату]
Rachel Привет, милая.
Joey [размышляя] Я тебя люблю.
[Чandler и Joey принесли два стульчика, курицу и утку]
Chandler Можем ли мы быть более белыми нищими?
[Учит Рэйчел, как быть сексуальной]
Джои Был такой фильм, "Зазнайся".
Чендлер "Сияние танца".
Джои Где эта сантехничка...
Чендлер Она была сварщицей
Джои Что, ты что, был *в* фильме?
Монка Чендлер. Ты опять куришь?
Чендлер Ну, вчера я снова курил, а сегодня... я все еще курю...
[Чендлер заснул во время фильма Джои. Начались титры, и Чендлер просыпается]
Chandler Отличное шоу. Хорошая работа, Джои.
Joey Тебе понравилось?
Chandler Понравилось? Я в восторге.
Joey Что тебе понравилось больше всего?
Chandler Мне понравилось... всё, всё шоу.
Joey А что конкретно?
Chandler Конкретика? Конкретика была лучшей частью.
Joey А сцена с кенгуру?
Chandler Я... Я был удивлён увидеть кенгуру в эпопее о Первой мировой.
Joey Ты уснул. Кенгуру не было. Они не учли ни одного из моих предложений.
Monica Хорошо. Подождите-подождите-подождите. Ш-ш-ш.
[Стучит ложкой по стакану, чтобы предложить тост]
Monica Хорошо, эмм, я просто хочу сказать, что... я вас всех очень-очень люблю и спасибо, что вы здесь, в мой особенный вечер.
[Чендлер прочищает горло]
Monica Наш особенный вечер. Я серьезно, не было бы моей-наш-наш вечер, если бы вас всех не было, чтобы отпраздновать это со мной-нами, Черт.
[Росс идёт по проходу на свадьбе Чендлера и Моники]
Росс Вау. Впервые я иду по проходу, и это не может закончиться разводом.
Чендлер [после того, как случайно выплюнул жевательную резинку, пытаясь надуть пузырь, чтобы "очаровать" Джилл Гудакер]
[думает]
Чендлер Просто потянись и подними её...
[незаметно подбирает жевательную резинку со стола и вновь засовывает в рот]
Чендлер Вот и всё! Отличное спасение! Теперь всё в порядке, и ты... жуёшь чужую жвачку. О, Боже! О, мой *Боже*!
[вдруг начинает давиться]
Чендлер А теперь ты задыхаешься.
Джилл Гудакер [хмурит брови] Ты в порядке?
[Чендлер продолжает давиться и показывает жест "всё в порядке"]
[Россу]
Чендлер Знаешь, если ты не будешь осторожен, ты можешь вообще не жениться в этом году.
Фиби [Гормоны Рэйчел бушуют] Она уже на четвертом месяце беременности. Помнишь, когда я была на четвертом месяце?
Моника Да, это был период Эвандера Холифилда. Знаешь, тебе так плохо было, что ты даже ко мне клеилась.
Фиби Не клеилась!
Моника Да, клеилась.
[принимает соблазнительный вид]
Моника Слушай, Фиби, я могла бы тебя заполучить, если бы захотела.
Фиби Ой, правда? Ну, давай!
[шлет Монике поцелуй]
Рэйчел Ребята! Хватит! Это даже меня возбуждает!
Chandler Что? Что? Что там? Что она бросила тебя? Что она любит женщин? Что она бросила тебя ради другой женщины, которая любит женщин?
Ross Чуть громче, ладно? Я думаю, что на двенадцатом этаже - в КОМЕ - есть мужчина, который тебя не слышит.
Rachel [расстроена] Ладно, раз ты настаиваешь... У меня была травма... на качелях... в детстве.
Ross Серьёзно?
Rachel Да, мне было 4 года, я была на качелях, и вдруг мои волосы запутались в цепи. Чтобы меня вытащить, маме пришлось - пришлось отрезать большой кусок волос.
[она начинает плакать]
Rachel И это было неровно в течение нескольких недель.
Ross [саркастично] И ты как-то с этим справилась? Интересно, кто сыграет тебя в фильме.
Rachel Ладно, хорошо. Можешь смеяться надо мной. Но я не хочу, чтобы Эмма туда ходила.
[паузa]
Rachel А я думала, что Клэр Дэйнс.
[Джои входит в костюме эльфа. Чендлер в муках]
Чендлер Слишком много шуток. Нужно высмеять Джои.
Ross Это так волнительно, я не видел свою обезьяну почти год.
Chandler Что, ты никогда не смотришь вниз в душе?
[пауза]
Chandler О, пожалуйста. Мне нельзя пошутить в жанре "обезьяна — это пенис"?
Joey Tribbiani [передавая запах сухих цветов] Ну, это как лето в миске!
Phoebe О, смотри. Ужасный голый парень украшает свою рождественскую ёлку. Ух, ты бы видел, какие у него гигантские рождественские шары.
[Мона не знает, что Рэйчел живет с Россом]
Мона Слушай, Рэйчел, я понимаю твою ситуацию, но сегодня День святого Валентина. Так что, если не трудно, вернись, пожалуйста, домой?
[Росс входит с подарком для Моны]
Рэйчел О чем ты говоришь? Я живу здесь.
Росс [нервно дарит Моне подарок] С Днем святого Валентина.
[Мона смотрит на Росса с гневом]
Росс Или что-то, что будет напоминать о мне...
Joey Почему ты должен с ней расставаться? Будь мужчиной. Просто перестань звонить.
Ross Ух ты, у вас действительно много книг о том, как быть лесбиянкой.
Susan Ну, знаешь, нужно пройти курс. А то не разрешают этим заниматься.
Ross Я бы с ней встречался, но разница в возрасте большая.
Joey Ну подумай об этом, когда тебе будет 90...
Ross Я знаю, ей будет 80, и разница уже не будет такой большой.
Joey Нет. Я хотел сказать, что когда тебе будет 90, ты всё равно будешь помнить, каково это было — быть с 20-летней.
Ross [получая рождественский подарок] Ты купила мне колу.
Chandler И лимонно-лаймовый напиток.
Ross Не стоило. Теперь мне кажется, что я должен купить тебе еще один свитер.
Joey И последнее, но не менее важное.
[Моника получает свой подарок]
Joey Они С ВЫДЕЛКАМИ ДЛЯ ТВОЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ.
Phoebe Шарлотта? Знаешь, с паутиной? Она рожает деток, а потом умирает. Типа, "Привет, мама, рада видеть тебя дома из больницы." БАХ.
Росс Вау, Джоуи, это горячая фотография.
Джоуи Да, я знаю. В журнале сказали, что это для моих гей-фанатов.
[подмигивает Россу]
Росс Почему ты мне подмигнул?
Джоуи Не смотри на меня. Это ты так сильно любишь эту фотографию.
Reporter Мне это нравится. Как вас зовут?
[направляя диктофон на Фиби]
Phoebe Фиби. Это Ф, как в Фиби, И, как в хи#е, Б, как в бе#е, и Е, как в... Привет, дружище.
Chandler Знаешь, я очень рад, что мы решили не спать вместе перед свадьбой.
Monica Я тоже.
Chandler Знаешь, я тут подумал. Если бы мы с тобой сильно поссорились и расстались на несколько часов...
Monica Да?
Chandler Технически, мы могли бы заняться сексом снова. Так что, что ты думаешь... властная и доминирующая?
Monica Свадьба отменяется, неуклюжий и незрелый.
[они встают]
Monica О, подожди. Мы не можем, моя кузина Кэсси в гостевой комнате.
Chandler Что ж, избавься от неё, навязчивая и визгливая.
Monica Визгливая? Свадьба снова в силе.
Фрэнк Буффе Младший Моя сестра рожает моего ребенка.
Chandler Ладно. Вам не нужно прекращать веселиться только потому, что я здесь. Вам тоже не нужно чувствовать себя виноватыми. Кэтти не изменяла всем из вас...
[Джоэю]
Chandler Ну, кроме тебя.
Phoebe Ну, я пацифист. Но, когда начнётся революция, я уничтожу всех вас.
[ пауза]
Phoebe Кроме тебя, Джои.
Rachel Эй, просто чтобы ты знала: это *не* так уж и часто, это *не* "случается с каждым парнем", и это *большое* дело!
Chandler [указывает] Я *знал* это!
[Квартира Джоэя и Чендлера была ограблена]
Joey О, блин. Он забрал пятёрку пик.
[смотрит в колоду]
Joey Нет, вот она.
Phoebe Давай, Росс, ты же палеонтолог, копни немного глубже.
Rachel Ты не закончила читать это?
Ross Было 5:30 утра, а ты тут уже наговорила восемнадцать страниц - с обеих сторон!
Chandler Единственный способ, которым я мог бы сказать шесть, это если бы я сказал: "Давайте встретимся в семь, а не в шесть."
Monica Единственный способ, которым я мог бы сказать семь, это если бы я сказал: 'Ух ты, мой парень такой умник... Семь!'
Joey [во время речи Росса Джоуи смеется каждый раз, когда слышит 'гомо эректус'] Ха, Ха, он сказал 'эректус'.
[замечает, что и Рэйчел тоже смеется]
Joey Эректус?
Rachel [подавляя смех] Нет, 'гомо'.
Susie Почему я только и думаю, что положить этот лед в рот и лизать тебя совсем?
Chandler Потому что я учился в школе для мальчиков, и Бог сейчас это компенсирует.
[говоря о Раффе Лорене]
Джои Я ненавижу его трусы. Однажды я купил пару с маркировкой XS, и позвольте мне сказать, что там нет места для ничего лишнего.
Ross [держит бутылку шампанского] Гюнтер, шесть бокалов!
Gunther [с надеждой] Шесть? Ты хочешь, чтобы я присоединился к вам?
Ross О, я думал, что Джои здесь. Пяти будет достаточно.
[Гюнтер уходит разочарованным]
Ross Теперь, наверное, мне в кофе плюнут.
Phoebe Сегодня с Майком у нас годовщина — год вместе.
Rachel О! А что ж вы отмечаете? Вашу первую встречу? Первый поцелуй? Первый раз, когда вы занялись с#ексом?
Phoebe Да!
Chandler Ладно, если тебе действительно нужно сказать ей правду, хотя бы подожди, пока не наступит подходящий момент. Для этого и нужны смертные одры.
[Моника и Ричард собираются рассказать родителям Монатики о своих отношениях]
Моника Разве мы не можем сначала сказать твоим родителям?
Ричард Они оба мертвы.
Моника О, ты *так* везучий.
Ross [чокается бокалом вина] Эм, извините. Если можно, всем внимание. Я Росс Геллер.
Jack Geller Доктор Росс Геллер.
Ross Пап, пожалуйста. В любом случае, как я уже сказал, я доктор Росс Геллер...
Гунтер Эй, дружище, здесь семейное место. Убери мышку обратно в дом.
Ross Эй, Фиби, ты будешь доедать этот Поп-Тарт? Фиби?
Phoebe Кому-то нужен остаток этого Поп-Тарта?
Ross Эй, может быть, я буду.
Chandler ...И я не уверен насчёт этого актёра, потому что, когда он оставил сообщение и услышал моё имя "Чендлер Бинг", он сказал "Ого! Короткое сообщение!"
Monica Это было моей мечтой с тех пор, как я получила свою первую печь Easy-Bake и открыла "Пекарню Моники".
Phoebe Я помню, как я получила свой первый paycheck. В одной из шахт произошло обрушение, и восемь человек погибли.
Monica Ух ты, ты работала в шахте?
Phoebe Нет, я работала в Дэри Куин. А что?
Чендлер [Моника думает, что их горничная украла её штаны и бюстгальтер] Моника, да ты действительно думаешь, что она украла бы у нас, а потом пришла бы и надела это прямо перед тобой?
Моника Ты не понимаешь? Это ИДЕАЛЬНОЕ преступление!
Чендлер [представляя, что она тоже возмущена] Она, должно быть, планировала это столько лет!
Rachel Хорошо, Джои, сделаем это ещё раз. Не забывай правила - орёл, я выиграл, решка, ты проиграл.
Joey Просто подбрось монету!
Phoebe Свадьба — это важно. Особенно для меня. Ладно? У меня не было выпускного. И я не ходила на выпускной бал. А свои шестнадцать лет я провела, убегая от сбежавшего психа по свалке покрышек, который, по его собственным словам, хотел "убить меня, или что-то вроде того". Так что я заслуживаю настоящего торжества, и я не позволю какому-то потному человечку испортить мне настроение.
Джои Фибс, ты хочешь помочь?
Фиби Ох, как я бы хотела, но не хочу.
[после того, как Джоey сказал Рэйчел, что любит её, она рассказала ему, что её босс хотел купить её дитя, чтобы сделать ситуацию менее неловкой]
Рэйчел Джоey, мне 정말 жаль, что я солгала тебе. Я просто пыталась сделать так, чтобы всё было...
Джоey Я знаю. Я знаю.
Рэйчел Это сработало. Я имею в виду, я не знаю, как ты, но я не думала о нашем "этом" после всего этого.
Джоey Эй, ты права. Да, это опять немного как мы.
Рэйчел Да, я знаю. Я этого скучаю.
Джоey Я тоже. Я имею в виду, я... вообще не думал о том, как я всё это выложил и сказал тебе все эти вещи, и как ты не чувствовала ко мне того же, и как это было действительно неловко.
[долгая, неловкая пауза]
Рэйчел Мой гинеколог пытался меня убить.
Ross Думаю, это будет мальчик.
Phoebe Думаю, это будет девочка.
Ross Фиби, ты думала, что Бен будет девочкой.
Phoebe Ты его видела, когда он мячик бросает?
Joey Эй, перестань нести чушь и сделай нам чай!
Ross Я подумал, что после работы зайду в магазин, куплю бутылку вина, пойду к ней и постараюсь... завоевать её.
Chandler Эй, знаешь, что тебе нужно сделать? Отвести её в 1800-е, когда эта фраза последний раз использовалась.
Monica Собирай вещи, мы едем в Лас-Вегас.
Chandler Ты имеешь в виду, что мы просто уедем и поженимся? Это здорово. Мы сэкономим кучу денег. И никакой боли с планированием.
[Монтика смотрит на него]
Chandler О, мы не уедем и не поженимся. У нас столько денег, может, наша свадьба будет побольше?
Rachel [выходя из ванной] Мон, я проверю свои сообщения.
Chandler И ты это придумал там?
Monica Ну, природа позвала, и ей было интересно, кто ещё.
Ross [родителям] Слушайте, я, э-э, понимаю, что вы, наверное, спрашиваете, что же на самом деле произошло между мной и Кэрол, так что вот в чем дело. Кэрол — лесбиянка. Она живет с женщиной по имени Сьюзен. Она беременна от меня, и они с Сьюзен собираются воспитывать ребенка.
[Рейчел пытается задержать Монику перед тем, как она выйдет из дома]
Rachel Я просто стану лесбиянкой
Monica Любая женщина будет счастлива тебя иметь
Monica Ты только что понюхала мои волосы?
Pete Нет.
Monica Господи, у тебя все еще есть ко мне чувства, да?
Pete Нет, нет у меня.
Monica Совсем нет?
Pete Ладно, я тебя люблю, что в этом плохого?
Моника [о новом парне матери Чендлера] И как вы встретились?
Нора Бинг Ну, на самом деле, это забавная история...
Чендлер Забавная, "ха-ха"? Или забавная-
[делает пистолет из руки и притворяется, что себе в голову стреляет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Смотрит объявления в газете]
Monica Для меня нет вакансий.
Joey Подожди, вот одно. Эм, ты бы согласилась готовить голой?
Monica Есть объявление о голом поваре?
Joey Нет. Но если ты готова ГОТОВИТЬ голой, то, возможно, ты будешь готова ТАНЦЕВАТЬ голой.
Monica У меня больше не будет первого поцелуя.
Phoebe У тебя будет последний поцелуй.
Phoebe [поет] Джingle, ты меня обманул. Иди к черту, джingle-******. Иди к черту, иди к черту, иди к черту.
Joey Tribbiani Ты не вставляешь людям слова в рот, ты кладёшь *индейку* в рот людям!
Monica Чендлер, ты паникуешь!
Chandler Угу! Присоединяйся ко мне, не пожалеешь?
[Узнав, что ему придется уехать далеко и ездить на работу]
Ross Как будто мне подарили время.
Chandler Отлично. В прошлом году я получил пространство. Нам стоит встретиться и создать континуум.
Джои [Росса] Забудь про Рейчел. Поезжай в Китай, поешь китайской еды.
Чендлер Конечно, там это просто назвали бы едой.
Джои Росс, тебя когда-нибудь били?
Росс Да, конечно.
Джои Кроме Моники, кто-то бил?
Phoebe [поёт] Вонючая кошка, вонючая кошка, чем тебя кормят? / Вонючая кошка, вонючая кошка, это не твоя вина!
Rachel Ну, наверное, это был не Купидон, который привел её сюда.
Phoebe Нет, просто еще один обычный летающий карлик.
Benjamin Hobart Если скажешь "да", я серьезен, если "нет" — я шучу.
[Росс смотрит на ноги Моники]
Росс Ух ты.
Чендлер Эй, перестань пялиться на ноги моей жены. Нет-нет, перестань пялиться на ноги своей сестры
[Джек знает, что Ричард встречается с молодой женщиной, но не знает, что это на самом деле Моника]
Джек Геллер Давай, скажи нам.
Друг Джека Да. Ей действительно 20?
Ричард Я вам ничего не скажу.
Джек Геллер Давай, Рич, сегодня мой день рождения, дай мне порадоваться.
Росс Пап, тебе действительно не стоит этого делать.
Джек Геллер Ах, что такое немного кризиса среднего возраста между друзьями?
Ричард Джек, не мог бы ты смириться?
Джек Геллер Слушай, я знаю, через что ты проходишь. Когда мне исполнилось 50, я купил свой Порше. А ты... ты купил своего собственного спидстера.
Ричард Ребята, серьезно, все не так.
Джек Геллер Знаешь что, может, в один из этих выходных ты сможешь взять машину, а я мог бы...
Росс Пап, умоляю, не заканчивай это предложение.
[в день благодарения]
Chandler Итак, когда начнется большая игра?
Phoebe Тебе не обязательно это делать, Росса и Джоэя нет, ты можешь посмотреть парад.
Chandler Дзинь-дзинь, псих обосрался.
Phoebe Жил-был кривой человек с кривой улыбкой, который жил в сапоге, какое-то... время...
Rachel Я никогда не приглашала парня на свидание.
Phoebe Ты никогда не приглашала парня?
Rachel Нет. А ты?
Phoebe Тысячи раз. Это не совсем хорошо звучит, да?
Joey О, да. Давай, мужик, прыгай с вышки, смотри в дуло пистолета, пши в ветер.
Chandler Да, Джо, уверяю тебя, если я смотрю в дуло пистолета, я, скорее всего, пшикну во все стороны.
[Чендлер и Джоуи выходят из ванной после того, как прятались от ссоры Роса и Моники]
Чендлер Это было довольно напряженно, да?
Джоуи Да. Эй, надеюсь, Росc не подумал, что мы зашли туда, потому что нам было некомфортно здесь.
Чендлер Надеюсь, он так и подумал.
Чендлер Хочешь secrets? Ладно. В университете Росс носил гетры.
Росс Ладно. Чендлер участвовал в конкурсе двойников Ваниллы Айс и выиграл.
Чендлер Росс занял четвёртое место и заплакал.
Росс Однажды Чендлер напился и переспал с женщиной, которая убирала в нашем общежитии.
Чендлер Это был ты.
Росс Да плевать, чувак. Ты целовал парня.
Joey Джоуи не делится едой!
[Все они ужинают в дорогом ресторане. Джои, Фиби и Рейчел не хотят заказывать что-то дорогое, потому что не могут себе это позволить.]
Rachel Я возьму, эм,
[шёпотом]
Rachel гарнирный салат.
Waiter [шёпотом] А что это будет на гарнир?
Rachel Эм, я не знаю. Почему бы не поставить его прямо здесь, рядом с водой?
Monica Хорошо, у меня есть нога, три груди и крыло.
Chandler Как ты находишь одежду, которая подходит?
Chandler Эй, ребята в гостиной, вы все знаете, чего хотите. У вас есть цели. У вас есть мечты. У меня нет мечты.
Ross Ах, менее известная речь "У меня нет мечты".
Monica Я так завидую.
Rachel Вы, ребята, прямо там. Верно?
Chandler Да... Прямо где?
Monica В самом начале, когда все только секс и разговоры, секс и разговоры...
Chandler Да, разговоры — это прекрасно.
Monica А секс?
Chandler Ладно, мы еще не занимались сексом. Окей. В чем проблема? Это особенное. Я хочу, чтобы наша любовь развивалась, прежде чем перейти на следующий уровень.
Rachel О, Чэндлер, как мило.
Ross Это действительно мило... Вру! Ни в коем случае это не причина.
Rachel Почему? Просто потому, что ты не достаточно взрослый, чтобы понять такое?
Chandler Он прав. Я совсем вру.
Monica Так в чем же дело?
Chandler У Кэти последний парень был Джоэ.
Ross И ты боишься, что не сможешь ему соответствовать?
Chandler Нет. Я боюсь, что не смогу заниматься любовью так же хорошо, как он.
Ross Я имел в виду метафору.
Chandler Да, а я говорил о настоящих словах.
Monica Ну и что. У Джоэ было много девушек. Это не значит, что он классный в постели.
Chandler У нас общая стена. Значит, или он хорош в постели, или она просто любила с ним соглашаться.
Monica С тобой будет иначе. Секс будет классным, потому что вы влюблены.
Chandler Да?
Ross Просто сделай это, Чэндлер.
Monica Моника, Рейчел: Да, тебе следует.
Chandler Ладно. Ладно. Я пересплю со своей девушкой. Но я делаю это только ради вас.
Chandler Эй, вы знаете, мне уже достали вы и ваша "рак" и ваша "эмфизема" и ваше "сердечное заболевание". Главное, курение — это круто, и вы это знаете.
Chandler Ты видишь мои соски сквозь эту рубашку?
Rachel Нет, но не переживай. Я уверена, они все равно на месте.
Joey Что? Ты сделал ставку. Ставка есть ставка. Ты ставишь на ставку, и если ты проигрываешь, ты проигрываешь ставку.
[после наблюдения короткой ссоры между Рейчел и Россом]
Фиби И всё? "Мы были в перерыве." "Нет, не были." Что с вами двумя случилось?
Kate Miller [они снимают сцену] У меня вопрос по поводу этой сцены.
The Director Да?
Kate Miller Ну, я не понимаю, почему Адриен привлекает Виктор.
[Джои играет Виктора, она играет Адриен]
The Director Смотри на суть. Во-первых, он привлекательный.
Joey Да.
Kate Miller Я думаю, что моему персонажу нужно больше причин, чем просто это.
Joey О, а как насчет этого? Так сказано в сценарии! Знаешь, я тоже не знаю, почему моему персонажу нравишься ты. В сценарии тут написано, что ты — су#а.
Kate Miller Этого нет в сценарии.
Joey У меня так написано!
Phoebe Ты всё ещё любишь Рейчел.
Ross Нет, не люблю.
Phoebe Ты женился на ней.
Ross В Вегасе. Я был так пьян, что мог жениться на Джоэе.
Phoebe [сердито] Эй. Можешь намного хуже, чем Джоуи Трибиани.
Monica Слушай, Джоуи действительно очень переживает из-за того, что произошло. Он думает, что ты его ненавидишь. Он хочет переехать в Вермонт.
Ross Я не ненавижу его. Просто... Знаешь что, я с ним поговорю. Это не его вина.
Monica Спасибо. Он уже спросил меня, где он может обменять свои доллары на деньги Вермонта.
Monica [всем] Нам нужно поговорить.
Phoebe Ой, у меня дежа-вю. Ладно, нет, не у меня.
Monica Ладно, нам нужно поговорить.
Phoebe Вот оно.
Monica Ты сломал ногу маленькой девочке?
Ross Я знаю. Мне ужасно неловко. Ладно.
Chandler [читая газету] Здесь написано, что на Улице Сезам вчера ночью прищучили маппета.
[Россу]
Chandler Где именно ты был около десяти?
Monica Можешь помочь мне сложить эти салфетки?
Phoebe Конечно.
Monica Я пойду через коридор и проверю ямсы.
[Замечает, как Фиби складывает салфетки]
Monica Нет... нет, милая... Не так, мы не наBarn Dance. Ты должна складывать их как лебедей, как я тебе показывала на Рождество, помнишь?
Phoebe Да. Всё всплыло в памяти.
Joey [после разговора о том, что Чендлер избалован девушками] Чендлер, я понимаю тебя. Один раз я встречался с одной девушкой, у неё был такой большой Адамов яблоко!
[Росс собирается сказать Рэйчел, что любит её, прежде чем она уедет в Париж, но Гантера подходит к ней первым]
Гунтер Я... Я знаю, что ты уезжаешь сегодня вечером, но я просто должен сказать тебе. Я тебя люблю. Я... Я не знаю, изменит ли это твои планы, но я подумал, что ты должна знать.
Рэйчел Гунтер... Ох... Я тоже тебя люблю. Наверное, не в том же смысле, но люблю. И когда я буду в кафе, пью кофе, или увижу мужчину с волосами ярче солнца, я буду думать о тебе. Ох.
[целует его в щеку]
Janice Всё-таки мир тесен.
Chandler Да. И я до сих пор не врезался в Бейонсе!
Rachel Разве курица и утёнок не д...
Phoebe -ны, ныряли. Да, они ныряли. С головой в веселье на ферме.
Rachel Ты должна пойти со мной!
Phoebe Куда?
Rachel Куда угодно! Давай! Ты и я. Мы... мы начнём новую группу! Мы лучшие!
Phoebe Ладно, но попытайся забрать с собой Джоуи.
Joey Она такая классная. Она целует, как моя мама готовит.
Monica Я так рада, что ты сказал "готовит".
Rachel Я имею в виду, эта женщина вообще о чем-то другом, кроме секса, говорить способна?
Joey Да, конечно. Ну, ты знаешь, раньше она говорила о географии.
Monica Джои, она перечисляла страны, в которых она это делала.
Joey Ну что ж, я думаю, мы все чему-то научились.
[Фиби думает, что Джоуи в неё влюблён]
Phoebe Слушай, Джоуи, я знаю о твоих чувствах.
Joey О, ты знаешь?
Phoebe Да, и я не думаю, что это возможно.
Joey Я знаю. То есть, это не просто моя подруга Рэйчел, она беременна от Росса.
Phoebe Эээ... Да, Рэйчел, я имею в виду, вы с ней друзья.
[шёпотом]
Phoebe Почему бы тебе не ударить меня в живот.
Joey Что?
Phoebe Ничего. Знаешь, может быть, это просто влюблённость, это не значит, что ты любишь её.
Joey Ты так думаешь?
Phoebe Да. У меня такие были для вас... кроме Росса и Чендлера. Я уверена, что у тебя были такие чувства к нам раньше, верно?
Joey Нет, не особо.
Phoebe [шёпотом] Ну, подбрось мне хоть что-то, а?
Rachel Ох, я мужчина. Ох, у меня есть член. Ох, я должен выиграть деньги, чтобы доказать свою силу над женщинами.
Rachel Почему мы оказываемся с такими придурками? Мы хорошие люди.
Monica Может, мы как какие-то магниты.
Phoebe Я точно такая. Вот почему я не могу носить цифровые часы.
Monica Пива больше, да?
[разговаривают о подарках на помолвку для Моники и Чендлера]
Рэйчел О, знаешь, что ты им должна подарить? Один из таких маленьких портативных CD-плееров.
Моника О, у меня уже есть один.
Фиби Не считая, если кто-то занял его и оставил у гинеколога.
Рэйчел Да, и-и-и под "кем-то" она имеет в виду Джои.
[Упоминает Джанис]
Чендлер Как же мне бросить эту женщину на День святого Валентина?
Джои Не знаю. Ты же бросил её на Новый год.
Чендлер О, блин. В следующей жизни я вернусь в роли туалетного ерша.
[Джанис входит в Центральный Перк]
Джанис [Чендлеру] Привет, веселый Валентин.
Чендлер Привет, просто Джанис.
[Моника и Чендлер возвращаются из Лондона]
Фиби О, боже. У вас был секс.
Моника Нет, не было.
Фиби [Чендлеру] Я знаю, что ты не имел, я говорю, что она имела.
Joey Ты тоже тренируешься проигрывать на Грэмми?
Rachel Нет, на Грэмми я всегда выигрываю.
Joey И ты называешь себя бухгалтером?
Chandler ...Нет.
Chandler Я думаю, что заведу роман с твоей женой! О, знаешь что, я только что это сделал!
Joey Правда?
Chandler Нет, псих! Она вымышленная!
Rachel Да, ну, совет на будущее: Bring back the comedian. В противном случае в следующий раз ты окажешься сидящим дома и слушающим этот альбом в одиночестве.
Joey [пауза] ... Мы все еще говорим о сексе?
Monica Чендлер, всё в порядке. Тебе не нужно быть таким мачо всё время.
Chandler Я не мачо.
Monica Ты прав. Я не знаю, о чём я думала.
Chandler Слушай, Росс, ты должен понять, у нас с тобой никогда не было отношений, которые продлились бы дольше, чем Ментос. А вот у тебя была любовь женщины на протяжении четырёх лет. Четыре года близости и доверия, а в конце она вырвала у тебя сердце, и поэтому мы этого не делаем. Я не думаю, что это была моя мысль.
[Чендлер пьян от желейных шотов]
Моніка Вытащи язык.
Чендлер Сними футболку.
[о том, что Росс влюблен в Рэйчел]
Фиби Это серьезно. Нет, это огромно. Нет, это что-то действительно... ладно, что больше, чем огромно?
Джои Эм, это?
Фиби Да.
Joey Эй, Мон, у меня к тебе вопрос.
Monica Ладно, в миллиардный раз, да, я вижу других женщин в душе в спортзале, и нет, я не смотрю.
[На церемонии вручения премий мыльных опер Джоуи принял награду от имени отсутствующей актрисы]
Рейчел Джоуи, ты не можешь украсть награду.
Джоуи Я не краду её. Я принимаю её от её имени.
Рейчел Ты даже не знаешь, что значит 'от имени'.
Джоуи Я знаю, что это значит. Это глагол. То есть, я это 'от имени' делаю.
Phoebe Что происходит со старыми рождественскими елками?
Joey Их отправляют в шредер.
Phoebe Почему у меня такое ощущение, что это не так весело, как кажется?
Monica Не могу поверить, что папа нас увидел. Он не пришёл на одно из моих пиано-выступлений, но это он увидел.
Joey Они хотят, чтобы я снимался голым. Я не могу это сделать. Моя бабушка увидит этот фильм.
Phoebe Ну, бабушке придется стать в очередь.
[подмигивает Джои]
[Рука Росса в гипсе, и он пытается что-то записать]
Джоуи Эй, тебе нужна помощь?
Росс Почему, разве видно, что у меня проблемы с этой искривленной клешней?
Rachel [получив первый чек] Кто такой ФИКА? Почему он забирает все мои деньги?
Rachel Как ты ожидаешь, что я буду расти, если не позволишь мне дуть?
Phoebe Ручка Стинга...
[когда она кладёт её в свою сумочку]
Phoebe ... которую он подарил Фиби.
Chandler Что вы, ребята, как банда или что-то в этом роде?
[Джои шепчет Рэйчел]
Joey Да, мы таковы.
[Рэйчел шепчет Джои]
Rachel Мы Кобры.
Monica Что насчет друзей твоей бабушки? У них не должно быть рецепта?
Phoebe Ну, знаешь, у меня могут быть родственники во Франции, которые это знают. Моя бабушка сказала, что рецепт она получила от своей бабушки,
[пытается произнести её имя по-французски]
Phoebe Нестле Тулуза.
Monica Как её звали?
Phoebe [снова пытается произнести по-французски] Нестле Тульуз.
Monica Нестле Толл Хаус?
Phoebe Ох, вы, американцы, всегда испортили французский язык.
Джоуи Почему у нас нет варенья?
Чендлер Потому что детям нужны туфли.
Ross Рейчел со мной не разговаривает. Она даже не пускает меня в квартиру.
Phoebe Хмм, интересно, почему, извращенец?
Ross Я не извращенец.
Phoebe Пожалуйста, это девиз извращенцев. Они заставляют тебя поднять правую руку, засунуть левую руку в штаны и сказать это.
Ross Итак, а как долго ты собираешься его наказывать?
Joey Пять лет.
Ross Ты его осудил?
Joey Эй, не совершай преступление, если не можешь понести наказание.
Rachel Спасибо за мои красивые серьги, они идеальны. Я тебя люблю.
Ross О, теперь ты можешь обменять их, если хочешь, ладно?
Rachel Теперь я тебя люблю ещё больше.
Joey Я Трибианни! И вот что мы делаем! Мы, может, не великие мыслители и не большие лидеры, мы не можем бегать очень быстро, но, чёрт побери, мы можем есть!
[Рэйчел, Фиби и Джоуи только что узнали, что Чендлер, Росс и Моника пошли на вечеринку с Hootie and the Blowfish]
Фиби Что у тебя на шее?
Моника Это? Это работа Blowfish.
[Чендлер попался на курении]
Фиби О, не могу в это поверить. Ты была такой хорошей целых три года.
Чендлер А это – моя награда.
Росс Подожди секундочку, ладно? Просто подумай, что с тобой было в прошлый раз, когда ты бросал.
Чендлер Хорошо, в этот раз я не брошу.
Rachel [после выигрыша в покер. насмехаясь над Россом] Я забрала твои деньги, и ты их больше не увидишь, а у тебя ещё ширинка расстёгнута
[пауза]
Rachel ха, я заставила тебя поверить.
Росс Привет...
Джои Тьфу... Этот тип говорит: "Привет", а мне хочется свести счёты с жизнью.
Chandler Прощай, ты психопат, сохнущий фрукты.
Ross Потому что женщины никогда не нравятся Джоэю. Знаешь, я слышал, что он девственник?
[стуча по скону]
Росс Дурацкая британская закуска.
Чендлер Тебе это на занятиях по управлению гневом в училище рассказали?
Джои Трибиани [услышав, что Росc не хочет идти в кино с ним] Да давай, мужик! Том Хэнкс! Мэг Райан! Им письма приносят!
Ross Мой папа хотел узнать, не хочешь ли ты поиграть в ракетбол с нами.
Monica Ух ты. Классно. Значит, папе ты действительно нравишься, он же не просто так приглашает играть.
Ross Да, и он по сути не тебя спрашивал, он спросил про Чэнси, я просто подумал, что речь о тебе.
Chandler Ну, ты-ты его не поправил?
Ross Нет, я-Я подумал, что так будет веселее.
Eddie Это довольно неожиданно, не правда ли?
Chandler Нет, нет, нет. Это не неожиданно. Это прямо посреди неожиданности.
Rachel Ты ведь не улетела в Вермонт, как только встретила кого-то.
Monica А ты улетела в Вейл, как только встретила Барри.
Rachel Можно хоть раз не помнить каждую мелочь?
Phoebe Мы можем быть парнями. Давай, давай будем парнями.
Chandler Не хотите быть парнями, вы будете все волосатые и долго не проживете.
Joey Эй, у меня для тебя кое-что есть.
Chandler Что это?
Joey Восемьсот двенадцать долларов.
Chandler Ну, я не знаю, что тебе сказал Большой Леон, но если ты хочешь меня на всю ночь, это будет ровно тысяча.
Rachel Круто. "Urkel" по-испански это "Urkel."
[Когда его спрашивают, знает ли он что-нибудь о девушках]
Chandler Птицы? Нет. Женщины?... Нет.
[Шэндлер пытается бросить курить]
Чендлер Фу, Лямбчоп. Сколько этому носку лет? Если бы у меня в руке был носок тридцать лет, он бы тоже заговорил.
Росс Ладно, думаю, пора сменить кому-то никотиновый пластырь.
[делает так]
Чендлер [без эмоций] Ой, я сейчас полон удовольствий.
[Фиби и её бывший парень Дэвид встречаются снова спустя несколько лет разлуки.]
Фиби У тебя новая стрижка.
Дэвид Да, ну, я их, типа, штук тридцать насобирал.
Joey Эй, ты знаешь, ты всегда можешь его посетить.
Phoebe О, точно, как будто они мне дадут паспорт?
Chandler Оставайся... оставайся. Хорошая фальшивая собака.
Rachel Ты точно уверена, что на каком-то уровне ты не хочешь снять с меня бюстгальтер?
Joey У меня нет другого уровня!
Phoebe Эй, можем включить телек? Кажется, на улице дождь.
Phoebe Я думаю, самая романтичная песня — это та, что Элтон Джон написал для того парня из "Кто здесь хозяин?"
Monica Какая именно?
Phoebe Ты знаешь, э-э, "Обними меня крепче, Тони Данза..."
Jill Green Ладно, я ухожу. Потому что не собираюсь тратить ни одного дня с кем-то, кто намерен саботировать каждое моё движение. Это ты, Рэйчел.
Rachel Да, я поняла.
Joey Извините, если я не средневозрастная чернокожая женщина. И извините, если иногда я прихожу не на ту пробу.
Phoebe Как-то раз тарелка с брауни рассказала мне лимерику.
Chandler Позволь спросить, Фиби: это были "смешные брауни"?
Phoebe Не особо. Хотя, по-моему, там было что-то с травкой.
[Джоуи должен держать всех у себя в квартире]
Джуди Геллер Ну, мы пойдем.
Джек Геллер Пока.
[оба уходят]
Моника Эй. Почему они могут уйти?
Джоуи Эй, Джек - замечательный человек. Он сражался за нашу страну.
Моника Нет, он не сражался. Он прикидывался квакером, чтобы избежать Корейской войны.
Rachel Я никогда не была у аналитика!
Phoebe И это заметно.
