В 8 сезоне 14 серии сериала «Друзья» вездесущая Фиби уговаривает Монику позволить ей сделать массаж, но приходит в замешательство, когда Моника начинает издавать сексуальные звуки. Джо мечтает быть с Рэйчел и боится предать Росса.
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