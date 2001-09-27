В 8 сезоне 24 серии сериала «Друзья» Дрейк делится некой информацией с Фиби. Чендлер и Моника ищут комнату в больнице, чтобы использовать ее для свидания. После 21 часа родов уставшая Рэйчел готова встретить свою малышку. Жизнь друзей меняется.