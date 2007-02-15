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Постер сериала Наруто: Ураганные хроники
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Киноафиша Сериалы Наруто: Ураганные хроники

Наруто: Ураганные хроники (2007 - 2017)

Naruto: Shippuuden 18+
Год выпуска 2007
Страна Япония
Всего сезонов 34 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 542 часа 0 минут

О чем сериал

В мире Наруто незаметно пролетели два года. Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте – каждый стал учеником одного из легендарных Саннин – трех великих ниндзя Конохи. Парень в оранжевом продолжил обучение у мудрого, но эксцентричного Дзирайи, постепенно восходя на новую ступень боевого мастерства. Сакура выдвинулась в помощницы и доверенные лица целительницы Цунадэ – нового вождя Деревни Листвы. Ну а Саскэ, чья гордыня привела к изгнанию из Конохи, вступил во временный союз со зловещим Оротимару, причем каждый считает, что лишь использует другого до поры до времени.

В ролях
В ролях
Дзюнко Такэути
Noriaki Sugiyama
Noriaki Sugiyama
Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ
Тиэ Накамура
Тиэ Накамура
Рикия Кояма
Рёка Юдзуки
Рёка Юдзуки
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Сезоны
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 32 эпизода
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 21 эпизод
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 18 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 17 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 31 эпизод
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 8 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2010, 24 эпизода
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2010, 21 эпизод
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2011, 25 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2011, 24 эпизода
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2012, 33 эпизода
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2012, 35 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2013, 25 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2013, 28 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2014, 13 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2014, 35 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2014, 21 эпизод
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2015, 20 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2015, 66 эпизодов
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2016, 21 эпизод
 
Сезон 22
2016, 21 эпизод
 
Сезон 23
2016, 21 эпизод
 
#221 - #261
2007, 41 эпизод
 
#262 - #310
2008, 49 эпизодов
 
#311 - #361
2009, 51 эпизод
 
#362 - #412
2010, 51 эпизод
 
#413 - #462
2011, 50 эпизодов
 
#463 - #514
2012, 52 эпизода
 
#515 - #563
2013, 49 эпизодов
 
#564 - #613
2014, 50 эпизодов
 
#614 - #663
2015, 50 эпизодов
 
#664 - #707
2016, 44 эпизода
 
#708 - #720
2017, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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