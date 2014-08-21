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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 18
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 18
Название
Сезон 18
Премьера сезона
21 августа 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
21
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Список серий 18-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Team 7, Assemble!
Сезон 18
Серия 1
21 августа 2014
The New Three-Way Deadlock
Сезон 18
Серия 2
28 августа 2014
Kakashi vs. Obito
Сезон 18
Серия 3
4 сентября 2014
The Directive to Take the Nine-Tails!
Сезон 18
Серия 4
11 сентября 2014
Naruto vs. Mecha Naruto
Сезон 18
Серия 5
11 сентября 2014
The Ten Tails' Jinchuriki
Сезон 18
Серия 6
18 сентября 2014
An Opening
Сезон 18
Серия 7
25 сентября 2014
The Day Naruto Was Born
Сезон 18
Серия 8
2 октября 2014
The Divine Tree
Сезон 18
Серия 9
9 октября 2014
A Shinobi's Dream
Сезон 18
Серия 10
16 октября 2014
Pursuing Hope
Сезон 18
Серия 11
23 октября 2014
A Heart Filled With Comrades
Сезон 18
Серия 12
30 октября 2014
Obito Uchiha
Сезон 18
Серия 13
6 ноября 2014
I'm Always Watching
Сезон 18
Серия 14
13 ноября 2014
The Promise That Was Kept
Сезон 18
Серия 15
20 ноября 2014
My First Friend
Сезон 18
Серия 16
27 ноября 2014
The Adored Elder Sister
Сезон 18
Серия 17
4 декабря 2014
Hanabi's Decision
Сезон 18
Серия 18
4 декабря 2014
Madara Uchiha Arises
Сезон 18
Серия 19
11 декабря 2014
The Hidden Heart
Сезон 18
Серия 20
18 декабря 2014
A True Ending
Сезон 18
Серия 21
25 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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