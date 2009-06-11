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Постер к 6-му сезону сериала Наруто: Ураганные хроники
Киноафиша Сериалы Наруто: Ураганные хроники Сезоны Сезон 6

Naruto: Shippuuden 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 11 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 31
Продолжительность сезона 15 часов 30 минут
Список серий 6-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The Serpent's Pupil
Сезон 6 Серия 1
11 июня 2009
Eye of the Hawk
Сезон 6 Серия 2
18 июня 2009
Zabuza's Blade
Сезон 6 Серия 3
25 июня 2009
Guardian of the Iron Wall
Сезон 6 Серия 4
2 июля 2009
Jugo of the North Hideout
Сезон 6 Серия 5
9 июля 2009
Formation!
Сезон 6 Серия 6
23 июля 2009
Kakashi Chronicles ~Boys' Life on the Battlefield~ Part 1
Сезон 6 Серия 7
30 июля 2009
Kakashi Chronicles ~Boys' Life on the Battlefield~ Part 2
Сезон 6 Серия 8
30 июля 2009
Assemble
Сезон 6 Серия 9
6 августа 2009
The Hunt
Сезон 6 Серия 10
13 августа 2009
Clash!
Сезон 6 Серия 11
20 августа 2009
Art
Сезон 6 Серия 12
27 августа 2009
Disappearance
Сезон 6 Серия 13
3 сентября 2009
Twilight
Сезон 6 Серия 14
10 сентября 2009
Tales of a Gutsy Ninja ~Jiraiya Ninja Scroll~ Part 1
Сезон 6 Серия 15
24 сентября 2009
Tales of a Gutsy Ninja ~Jiraiya Ninja Scroll~ Part 2
Сезон 6 Серия 16
24 сентября 2009
Infiltrate! The Village Hidden in the Rain
Сезон 6 Серия 17
8 октября 2009
The Man Who Became God
Сезон 6 Серия 18
8 октября 2009
Honored Sage Mode!
Сезон 6 Серия 19
15 октября 2009
In Attendance, the Six Paths of Pain
Сезон 6 Серия 20
22 октября 2009
The Tale of Jiraiya the Gallant
Сезон 6 Серия 21
29 октября 2009
Banquet Invitation
Сезон 6 Серия 22
5 ноября 2009
The Longest Moment
Сезон 6 Серия 23
19 ноября 2009
The Light & Dark of the Mangekyo Sharingan
Сезон 6 Серия 24
19 ноября 2009
Amaterasu!
Сезон 6 Серия 25
26 ноября 2009
The End
Сезон 6 Серия 26
3 декабря 2009
The Mystery of Tobi
Сезон 6 Серия 27
10 декабря 2009
Fate
Сезон 6 Серия 28
17 декабря 2009
Truth
Сезон 6 Серия 29
24 декабря 2009
Battle of Unraikyo
Сезон 6 Серия 30
7 января 2010
The Eight-Tails vs. Sasuke
Сезон 6 Серия 31
14 января 2010
График выхода всех сериалов
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