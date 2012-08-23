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Постер к 13-му сезону сериала Наруто: Ураганные хроники
Киноафиша Сериалы Наруто: Ураганные хроники Сезоны Сезон 13

Naruto: Shippuuden 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 23 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
Список серий 13-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Attack of the Gedo Statue
Сезон 13 Серия 1
23 августа 2012
Unison Sign
Сезон 13 Серия 2
30 августа 2012
Medic Ninja in Danger
Сезон 13 Серия 3
6 сентября 2012
White Zetsu's Trap
Сезон 13 Серия 4
13 сентября 2012
Aesthetics of an Artist
Сезон 13 Серия 5
20 сентября 2012
The Allied Mom Force!!
Сезон 13 Серия 6
27 сентября 2012
The Secret Origin of the Ultimate Tag Team!
Сезон 13 Серия 7
4 октября 2012
Two Suns
Сезон 13 Серия 8
11 октября 2012
The Helmet Splitter: Jinin Akebino!
Сезон 13 Серия 9
18 октября 2012
"User of the Scorch Style: Pakura of the Sand!
Сезон 13 Серия 10
25 октября 2012
Things You Can't Get Back
Сезон 13 Серия 11
1 ноября 2012
One Worth Betting On
Сезон 13 Серия 12
1 ноября 2012
Danger: Jinpachi and Kushimaru!
Сезон 13 Серия 13
8 ноября 2012
The Lightning Blade: Ameyuri Ringo!
Сезон 13 Серия 14
15 ноября 2012
Power - Episode 1
Сезон 13 Серия 15
22 ноября 2012
Power - Episode 2
Сезон 13 Серия 16
29 ноября 2012
Power - Episode 3
Сезон 13 Серия 17
6 декабря 2012
Power - Episode 4
Сезон 13 Серия 18
13 декабря 2012
Power - Episode 5
Сезон 13 Серия 19
20 декабря 2012
「力-Chikara-」episode Final
Сезон 13 Серия 20
10 января 2013
График выхода всех сериалов
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