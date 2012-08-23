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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 13
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 13
Название
Сезон 13
Премьера сезона
23 августа 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
20
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Список серий 13-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Attack of the Gedo Statue
Сезон 13
Серия 1
23 августа 2012
Unison Sign
Сезон 13
Серия 2
30 августа 2012
Medic Ninja in Danger
Сезон 13
Серия 3
6 сентября 2012
White Zetsu's Trap
Сезон 13
Серия 4
13 сентября 2012
Aesthetics of an Artist
Сезон 13
Серия 5
20 сентября 2012
The Allied Mom Force!!
Сезон 13
Серия 6
27 сентября 2012
The Secret Origin of the Ultimate Tag Team!
Сезон 13
Серия 7
4 октября 2012
Two Suns
Сезон 13
Серия 8
11 октября 2012
The Helmet Splitter: Jinin Akebino!
Сезон 13
Серия 9
18 октября 2012
"User of the Scorch Style: Pakura of the Sand!
Сезон 13
Серия 10
25 октября 2012
Things You Can't Get Back
Сезон 13
Серия 11
1 ноября 2012
One Worth Betting On
Сезон 13
Серия 12
1 ноября 2012
Danger: Jinpachi and Kushimaru!
Сезон 13
Серия 13
8 ноября 2012
The Lightning Blade: Ameyuri Ringo!
Сезон 13
Серия 14
15 ноября 2012
Power - Episode 1
Сезон 13
Серия 15
22 ноября 2012
Power - Episode 2
Сезон 13
Серия 16
29 ноября 2012
Power - Episode 3
Сезон 13
Серия 17
6 декабря 2012
Power - Episode 4
Сезон 13
Серия 18
13 декабря 2012
Power - Episode 5
Сезон 13
Серия 19
20 декабря 2012
「力-Chikara-」episode Final
Сезон 13
Серия 20
10 января 2013
График выхода всех сериалов
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