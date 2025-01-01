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Лучшие аниме-сериалы про боевые искусства

Все 29 Онлайн
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Маг воды
Маг воды
аниме , фэнтези 2025, Япония
0.0
Страна песков
Страна песков
фантастика, приключения, боевик 2024, Япония
0.0
Ниндзя Камуи
Ниндзя Камуи
аниме , фантастика, боевик 2024, Япония/США
0.0
Хвост Феи: 100-летний квест
Хвост Феи: 100-летний квест
аниме 2024, Япония
8.0
Ранма 1/2: Ремейк
Ранма 1/2: Ремейк
комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Ты – горничная
Ты – горничная
аниме 2024, Япония
0.0
Бродяга Кэнсин
Бродяга Кэнсин
боевик, приключения, аниме 2023, Япония
0.0
Голубоглазый самурай
Голубоглазый самурай
боевик 2023, США
0.0
Низкоквалифицированный ниндзя
Низкоквалифицированный ниндзя
комедия, боевик, аниме 2023, Япония
0.0
Шэнму
Шэнму
боевик, приключения, аниме 2022, Япония
0.0
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик 2022, Япония
0.0
Баки Ханма
Баки Ханма
драма, боевик, аниме 2021, Япония
0.0
Туманная гора пяти элементов
Туманная гора пяти элементов
боевик, аниме , фэнтези, исторический 2020, Китай
0.0
Вечная воля
Вечная воля
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2020, Китай
0.0
Кэнган Асура
Кэнган Асура
боевик, аниме 2019, США/Япония
0.0
Боруто: Новое поколение Наруто
Боруто: Новое поколение Наруто
боевик, приключения, аниме 2017, Япония
0.0
Пожиратель Богов
Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.0
Клинок и душа
Клинок и душа
боевик, приключения, аниме 2014, Япония
0.0
Пожиратель душ
Пожиратель душ
аниме , боевик, приключения, комедия, фантастика 2008, Япония
0.0
Наруто: Ураганные хроники
Наруто: Ураганные хроники
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
0.0
Самурай Чамплу
Самурай Чамплу
комедия, боевик, приключения, аниме 2004, Япония
7.0
Блич
Блич
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2004, Япония
0.0
7 самураев
7 самураев
драма, боевик, приключения, аниме 2004, Япония/США
0.0
Самурай Кё
Самурай Кё
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2002, Япония
0.0
Наруто
Наруто
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2002, Япония
0.0
Подземелье Токио
Подземелье Токио
боевик, приключения, аниме , фантастика 2002, Япония
0.0
Самурай Джек
Самурай Джек
боевик, приключения 2001, США
8.0
Боец Баки
Боец Баки
боевик, приключения, аниме 2001, Япония
0.0
Бродяга Кэнсин: Воспоминания
Бродяга Кэнсин: Воспоминания
драма, боевик, приключения, аниме 1999, Япония
0.0
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В этой подборке мы собрали лучшие аниме-сериалы про боевые искусства из Японии и Китая, которые подарят вам незабываемые впечатления. Вас ждут как китайские аниме про боевые искусства и магию, так и японские шедевры, где волшебные сражения дополняют захватывающие сюжеты. Исследуйте мир аниме про культивацию и боевые искусства, наслаждаясь историями про культиваторов и их невероятные приключения. В подборке вы найдете топ аниме про боевые искусства, включая аниме про ученика боевых искусств, которые покоряют своей динамичностью. Наслаждайтесь аниме про боевые искусства фэнтези, где герои сражаются с мощными противниками и открывают новые горизонты магии. Пусть лучшие аниме про боевые искусства и магию увлекут вас в мир эпических битв и удивительных историй.

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