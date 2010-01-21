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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 7
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
21 января 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Список серий 7-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Wanderer
Сезон 7
Серия 1
21 января 2010
Successor of the Forbidden Jutsu
Сезон 7
Серия 2
28 января 2010
The Successor's Wish
Сезон 7
Серия 3
4 февраля 2010
Rogue Ninja's Past
Сезон 7
Серия 4
11 февраля 2010
Heir to Darkness
Сезон 7
Серия 5
18 февраля 2010
Parting
Сезон 7
Серия 6
25 февраля 2010
The Forbidden Jutsu Released
Сезон 7
Серия 7
4 марта 2010
Master and Student
Сезон 7
Серия 8
11 марта 2010
График выхода всех сериалов
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