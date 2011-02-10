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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 10
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 10
Название
Сезон 10
Премьера сезона
10 февраля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
25
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Список серий 10-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The Sixth Hokage Danzo
Сезон 10
Серия 1
10 февраля 2011
Five Kage Summit's Eve
Сезон 10
Серия 2
10 февраля 2011
Enter the Five Kage!
Сезон 10
Серия 3
17 февраля 2011
Naruto's Plea
Сезон 10
Серия 4
24 февраля 2011
Painful Decision
Сезон 10
Серия 5
3 марта 2011
Racing Lightning
Сезон 10
Серия 6
10 марта 2011
Sasuke's Ninja Way
Сезон 10
Серия 7
17 марта 2011
Power of the Five Kage
Сезон 10
Серия 8
24 марта 2011
Declaration of War
Сезон 10
Серия 9
31 марта 2011
Sakura's Feelings
Сезон 10
Серия 10
7 апреля 2011
The Tailed Beast vs. The Tailless Tailed Beast
Сезон 10
Серия 11
14 апреля 2011
As One's Friend
Сезон 10
Серия 12
21 апреля 2011
Danzo's Right Arm
Сезон 10
Серия 13
28 апреля 2011
The Forbidden Visual Jutsu
Сезон 10
Серия 14
5 мая 2011
Danzo Shimura
Сезон 10
Серия 15
12 мая 2011
Sakura's Resolve
Сезон 10
Серия 16
19 мая 2011
Lost Bonds
Сезон 10
Серия 17
26 мая 2011
The Burden
Сезон 10
Серия 18
2 июня 2011
Two Fates
Сезон 10
Серия 19
9 июня 2011
High-Level Shinobi
Сезон 10
Серия 20
16 июня 2011
The Infiltrator
Сезон 10
Серия 21
23 июня 2011
The Five Great Nations Mobilize
Сезон 10
Серия 22
30 июня 2011
Kakashi Hatake, the Hokage
Сезон 10
Серия 23
7 июля 2011
Prophecy of the Great Lord Elder
Сезон 10
Серия 24
21 июля 2011
Storage
Сезон 10
Серия 25
28 июля 2011
График выхода всех сериалов
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