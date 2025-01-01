Меню
Цитаты из сериала Наруто: Ураганные хроники

Deidara В смерти я стану искусством!
Tsunade Но порой правда страннее вымысла, не так ли?
Сасори Какой бы сильной ни казалась марионетка, она так же сильна, как её самое слабое соединение.
Deidara Искусство — это
[с паузой, затем кричит]
Deidara взрыв!
[в русском дубляже]
Джирайя Наруто... Я знаю, что ты это знаешь, но... не используй эту силу.
[повторяющаяся реплика]
Сасори Я ненавижу ждать.
Sai Пожалуйста, перестань так на меня смотреть, а то мне придётся тебе вдарить.
[о его коллекции человеческих кукол]
Сасори Ты знаешь, как я пополняю свою коллекцию? Сначала я вырываю органы. После того, как я их очищаю, я сливаю всю кровь. Убедившись, что они не разложатся, я наполняю их оружием и ловушками и добавляю в свою коллекцию. Как сказала бабушка, Хируко — часть моей коллекции. С тобой и Чиё у меня будет ровно 300 кукол в коллекции! Это — мое искусство!
Kabuto Yakushi Мне выпала удача злых.
[про себя]
Цетсу Так это было Кисаме? Его труп определённо нужно 'утилизировать'.
Цетсу Тогда поторопись и 'утилизируй' его.
[начинает есть тело]
