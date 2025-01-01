ДжирайяНаруто... Я знаю, что ты это знаешь, но... не используй эту силу.
[повторяющаяся реплика]
СасориЯ ненавижу ждать.
SaiПожалуйста, перестань так на меня смотреть, а то мне придётся тебе вдарить.
[о его коллекции человеческих кукол]
СасориТы знаешь, как я пополняю свою коллекцию? Сначала я вырываю органы. После того, как я их очищаю, я сливаю всю кровь. Убедившись, что они не разложатся, я наполняю их оружием и ловушками и добавляю в свою коллекцию. Как сказала бабушка, Хируко — часть моей коллекции. С тобой и Чиё у меня будет ровно 300 кукол в коллекции! Это — мое искусство!
Kabuto YakushiМне выпала удача злых.
[про себя]
ЦетсуТак это было Кисаме? Его труп определённо нужно 'утилизировать'.