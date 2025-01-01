[о его коллекции человеческих кукол]

Сасори Ты знаешь, как я пополняю свою коллекцию? Сначала я вырываю органы. После того, как я их очищаю, я сливаю всю кровь. Убедившись, что они не разложатся, я наполняю их оружием и ловушками и добавляю в свою коллекцию. Как сказала бабушка, Хируко — часть моей коллекции. С тобой и Чиё у меня будет ровно 300 кукол в коллекции! Это — мое искусство!