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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 3
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
3 апреля 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
18
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Список серий 3-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Nightmare
Сезон 3
Серия 1
3 апреля 2008
Wind
Сезон 3
Серия 2
17 апреля 2008
Squirm
Сезон 3
Серия 3
24 апреля 2008
Deprived of Eternal Sleep
Сезон 3
Серия 4
8 мая 2008
Loneliness
Сезон 3
Серия 5
8 мая 2008
A New Enemy
Сезон 3
Серия 6
15 мая 2008
Impermanence
Сезон 3
Серия 7
22 мая 2008
Contact
Сезон 3
Серия 8
29 мая 2008
Teammate
Сезон 3
Серия 9
5 июня 2008
The Two Kings
Сезон 3
Серия 10
19 июня 2008
Jet Black Signal Fire
Сезон 3
Серия 11
3 июля 2008
Lockdown of Darkness
Сезон 3
Серия 12
3 июля 2008
Revived Souls
Сезон 3
Серия 13
10 июля 2008
Everyone's Struggle to the Death
Сезон 3
Серия 14
24 июля 2008
Moment of Awakening
Сезон 3
Серия 15
31 июля 2008
Despair
Сезон 3
Серия 16
31 июля 2008
Resonance
Сезон 3
Серия 17
7 августа 2008
My Friend
Сезон 3
Серия 18
14 августа 2008
График выхода всех сериалов
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