Масако Кацуки
Masako Katsuki
Масако Кацуки
Масако Кацуки
Masako Katsuki
Дата рождения
15 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Актер озвучки
Популярные фильмы
8.6
Наруто: Ураганные хроники
(2007)
8.5
Наруто
(2002)
7.6
Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи
(1994)
Фильмография Масако Кацуки
7.3
Наруто 8: Кровавая тюрьма
Gekijouban Naruto: Buraddo purizun
анимация, аниме
2011, Япония
8.6
Наруто: Ураганные хроники
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
8.5
Наруто
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2002, Япония
7.1
Нуар
приключения, аниме , драма, детектив
2001, Япония
7.6
Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи
Gekijô-ban - Bishôjo senshi Sêrâ Mûn S
боевик, анимация, комедия
1994, Япония
7.2
Уважаемый старший брат
драма, аниме
1991, Япония
