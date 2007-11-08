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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 2
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 ноября 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
21
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Список серий 2-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The New Target
Сезон 2
Серия 1
8 ноября 2007
Formation! New Team Kakashi!
Сезон 2
Серия 2
15 ноября 2007
An Unnecessary Addition
Сезон 2
Серия 3
22 ноября 2007
The Fake Smile
Сезон 2
Серия 4
29 ноября 2007
Untitled
Сезон 2
Серия 5
29 ноября 2007
Simulation
Сезон 2
Серия 6
6 декабря 2007
天地橋
Сезон 2
Серия 7
13 декабря 2007
The Nine-Tails Unleashed
Сезон 2
Серия 8
20 декабря 2007
The Top-Secret Mission Begins
Сезон 2
Серия 9
20 декабря 2007
Orochimaru vs. Jinchuriki
Сезон 2
Серия 10
10 января 2008
Sakura's Tears
Сезон 2
Серия 11
17 января 2008
The Secret of the Battle!
Сезон 2
Серия 12
24 января 2008
The Consequences of Betrayal
Сезон 2
Серия 13
31 января 2008
The Unfinished Page
Сезон 2
Серия 14
7 февраля 2008
Infiltration: The Den of the Snake!
Сезон 2
Серия 15
14 февраля 2008
Bonds
Сезон 2
Серия 16
28 февраля 2008
Something Important...
Сезон 2
Серия 17
6 марта 2008
The Picture Book's Story
Сезон 2
Серия 18
13 марта 2008
Reunion
Сезон 2
Серия 19
20 марта 2008
The Power of Uchiha
Сезон 2
Серия 20
20 марта 2008
題名
Сезон 2
Серия 21
3 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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