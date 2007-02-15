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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 1
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 февраля 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
32
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Homecoming
Сезон 1
Серия 1
15 февраля 2007
The Akatsuki Makes Its Move
Сезон 1
Серия 2
15 февраля 2007
The Results of Training
Сезон 1
Серия 3
22 февраля 2007
The Jinchuriki of the Sand
Сезон 1
Серия 4
1 марта 2007
The Kazekage Stands Tall
Сезон 1
Серия 5
15 марта 2007
Mission Cleared
Сезон 1
Серия 6
29 марта 2007
Run, Kankuro
Сезон 1
Серия 7
29 марта 2007
Team Kakashi, Deployed
Сезон 1
Серия 8
12 апреля 2007
人柱力の涙
Сезон 1
Серия 9
12 апреля 2007
Sealing Technique: Phantom Dragons Nine Consuming Seals
Сезон 1
Серия 10
19 апреля 2007
The Medical Ninja's Student
Сезон 1
Серия 11
26 апреля 2007
The Retired Granny's Determination
Сезон 1
Серия 12
3 мая 2007
A Meeting With Destiny
Сезон 1
Серия 13
10 мая 2007
Naruto's Growth
Сезон 1
Серия 14
17 мая 2007
The Secret Weapon is Called....
Сезон 1
Серия 15
24 мая 2007
The Secret of Jinchuriki
Сезон 1
Серия 16
31 мая 2007
The Death of Gaara!
Сезон 1
Серия 17
7 июня 2007
Charge Tactic! Button Hook Entry!!
Сезон 1
Серия 18
21 июня 2007
Traps Activate! Team Guy's Enemy
Сезон 1
Серия 19
5 июля 2007
Hiruko vs. Two Kunoichi!
Сезон 1
Серия 20
19 июля 2007
Sasori's Real Face
Сезон 1
Серия 21
26 июля 2007
Chiyo's Secret Skills
Сезон 1
Серия 22
2 августа 2007
Father and Mother
Сезон 1
Серия 23
2 августа 2007
The Third Kazekage
Сезон 1
Серия 24
9 августа 2007
Three Minutes Between Life and Death
Сезон 1
Серия 25
16 августа 2007
Puppet Fight: 10 vs. 100!
Сезон 1
Серия 26
23 августа 2007
Impossible Dream
Сезон 1
Серия 27
30 августа 2007
Beasts: Alive Again!
Сезон 1
Серия 28
13 сентября 2007
Kakashi Enlightened!
Сезон 1
Серия 29
27 сентября 2007
Aesthetics of an Instant
Сезон 1
Серия 30
27 сентября 2007
The Legacy
Сезон 1
Серия 31
18 октября 2007
Return of the Kazekage
Сезон 1
Серия 32
25 октября 2007
График выхода всех сериалов
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