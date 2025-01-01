Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Noriaki Sugiyama
Noriaki Sugiyama
Киноафиша Персоны Noriaki Sugiyama

Noriaki Sugiyama

Дата рождения
9 марта 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Судьба: Ночь схватки 0.0
Судьба: Ночь схватки (2006)
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту 0.0
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту (2020)
Блич 0.0
Блич (2004)

Фильмография Noriaki Sugiyama

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актер 8
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2020, Япония
Повторная жизнь
Повторная жизнь
драма, аниме 2016, Япония
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков
Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2014, Япония
Хеталия и страны Оси
Хеталия и страны Оси
комедия, аниме , исторический 2009, Япония
Наруто: Ураганные хроники
Наруто: Ураганные хроники
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
Судьба: Ночь схватки
Судьба: Ночь схватки
аниме , приключения, боевик, фэнтези 2006, Япония
Блич
Блич
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2004, Япония
Наруто
Наруто
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2002, Япония
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше