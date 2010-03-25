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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 8
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
25 марта 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
24
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Список серий 8-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Somber News
Сезон 8
Серия 1
25 марта 2010
Following the Master's Shadow
Сезон 8
Серия 2
25 марта 2010
Decryption
Сезон 8
Серия 3
8 апреля 2010
The First Challenge
Сезон 8
Серия 4
8 апреля 2010
Surpassing the Master
Сезон 8
Серия 5
15 апреля 2010
Assault on the Leaf Village!
Сезон 8
Серия 6
22 апреля 2010
Power to Believe
Сезон 8
Серия 7
29 апреля 2010
Pain vs. Kakashi
Сезон 8
Серия 8
6 мая 2010
Mystery of Pain
Сезон 8
Серия 9
13 мая 2010
Surname Is Sarutobi. Given Name, Konohamaru!
Сезон 8
Серия 10
20 мая 2010
Pain to the World
Сезон 8
Серия 11
27 мая 2010
Explode! Sage Mode
Сезон 8
Серия 12
3 июня 2010
Danger! Sage Mode Limit Reached
Сезон 8
Серия 13
10 июня 2010
Nine-Tails, Captured!
Сезон 8
Серия 14
17 июня 2010
Confessions
Сезон 8
Серия 15
24 июня 2010
Planetary Devastation
Сезон 8
Серия 16
1 июля 2010
The Fourth Hokage
Сезон 8
Серия 17
15 июля 2010
The Two Students
Сезон 8
Серия 18
22 июля 2010
Big Adventure! The Quest for the Fourth Hokage's Legacy - Part 1
Сезон 8
Серия 19
29 июля 2010
Big Adventure! The Quest for the Fourth Hokage's Legacy - Part 2
Сезон 8
Серия 20
29 июля 2010
Meeting
Сезон 8
Серия 21
5 августа 2010
Origin of Pain
Сезон 8
Серия 22
12 августа 2010
Tale of Naruto Uzumaki
Сезон 8
Серия 23
19 августа 2010
Hero of the Leaf
Сезон 8
Серия 24
26 августа 2010
График выхода всех сериалов
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