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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Наруто: Ураганные хроники, список сезонов
Naruto: Shippuuden
12+
Год выпуска
2007
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Наруто: Ураганные хроники»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
15 февраля 2007 - 25 октября 2007
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
8 ноября 2007 - 3 апреля 2008
Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов
3 апреля 2008 - 14 августа 2008
Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов
21 августа 2008 - 11 декабря 2008
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
18 декабря 2008 - 4 июня 2009
Сезон 6 / Season 6
31 эпизод
11 июня 2009 - 14 января 2010
Сезон 7 / Season 7
8 эпизодов
21 января 2010 - 11 марта 2010
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
25 марта 2010 - 26 августа 2010
Сезон 9 / Season 9
21 эпизод
2 сентября 2010 - 27 января 2011
Сезон 10 / Season 10
25 эпизодов
10 февраля 2011 - 28 июля 2011
Сезон 11 / Season 11
21 эпизод
28 июля 2011 - 28 декабря 2011
Сезон 12 / Season 12
33 эпизода
5 января 2012 - 16 августа 2012
Сезон 13 / Season 13
20 эпизодов
23 августа 2012 - 10 января 2013
Сезон 14 / Season 14
25 эпизодов
17 января 2013 - 4 июля 2013
Сезон 15 / Season 15
28 эпизодов
18 июля 2013 - 30 января 2014
Сезон 16 / Season 16
13 эпизодов
6 февраля 2014 - 8 мая 2014
Сезон 17 / Season 17
11 эпизодов
15 мая 2014 - 14 августа 2014
Сезон 18 / Season 18
21 эпизод
21 августа 2014 - 25 декабря 2014
Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов
8 января 2015 - 21 мая 2015
Сезон 20 / Season 20
66 эпизодов
28 мая 2015 - 13 октября 2016
Сезон 21 / Season 21
21 эпизод
20 октября 2016 - 23 марта 2017
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