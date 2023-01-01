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Постер сериала Наруто: Ураганные хроники
Киноафиша Сериалы Наруто: Ураганные хроники Сезоны

Наруто: Ураганные хроники, список сезонов

Naruto: Shippuuden 12+
Год выпуска 2007
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Наруто: Ураганные хроники»
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 15 февраля 2007 - 25 октября 2007
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 8 ноября 2007 - 3 апреля 2008
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов 3 апреля 2008 - 14 августа 2008
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов 21 августа 2008 - 11 декабря 2008
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
24 эпизода 18 декабря 2008 - 4 июня 2009
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
31 эпизод 11 июня 2009 - 14 января 2010
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
8 эпизодов 21 января 2010 - 11 марта 2010
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 25 марта 2010 - 26 августа 2010
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
21 эпизод 2 сентября 2010 - 27 января 2011
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
25 эпизодов 10 февраля 2011 - 28 июля 2011
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
21 эпизод 28 июля 2011 - 28 декабря 2011
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
33 эпизода 5 января 2012 - 16 августа 2012
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
20 эпизодов 23 августа 2012 - 10 января 2013
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
25 эпизодов 17 января 2013 - 4 июля 2013
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
28 эпизодов 18 июля 2013 - 30 января 2014
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
13 эпизодов 6 февраля 2014 - 8 мая 2014
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
11 эпизодов 15 мая 2014 - 14 августа 2014
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
21 эпизод 21 августа 2014 - 25 декабря 2014
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов 8 января 2015 - 21 мая 2015
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
66 эпизодов 28 мая 2015 - 13 октября 2016
 
Наруто: Ураганные хроники - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
21 эпизод 20 октября 2016 - 23 марта 2017
 
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