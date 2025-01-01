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Дзюнко Такэути
Дзюнко Такэути Junko Takeuchi
Киноафиша Персоны Дзюнко Такэути

Дзюнко Такэути

Junko Takeuchi

Дата рождения
5 апреля 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сайтама, Япония
Рост
151 см

Популярные фильмы

Наруто 0.0
Наруто (2002)

Фильмография Дзюнко Такэути

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Наруто
Наруто
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2002, Япония
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