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Дзюнко Такэути
Junko Takeuchi
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Дзюнко Такэути
Дзюнко Такэути
Junko Takeuchi
Дата рождения
5 апреля 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сайтама, Япония
Рост
151 см
Популярные фильмы
0.0
Наруто
(2002)
Фильмография Дзюнко Такэути
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2002
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Наруто
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2002, Япония
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