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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 19
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 19
Название
Сезон 19
Премьера сезона
8 января 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
20
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Список серий 19-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The New Chunin Exams
Сезон 19
Серия 1
8 января 2015
The Chunin Exams Begin
Сезон 19
Серия 2
15 января 2015
The Three Questions
Сезон 19
Серия 3
22 января 2015
One Worthy as a Leader
Сезон 19
Серия 4
29 января 2015
The Night Before the Second Exam
Сезон 19
Серия 5
5 февраля 2015
Demon Desert Survival
Сезон 19
Серия 6
12 февраля 2015
As a Taijutsu User
Сезон 19
Серия 7
19 февраля 2015
The Ultimate
Сезон 19
Серия 8
26 февраля 2015
Escape vs. Pursuit
Сезон 19
Серия 9
5 марта 2015
Unwavering Gutsiness
Сезон 19
Серия 10
12 марта 2015
Tenten's Troubles
Сезон 19
Серия 11
19 марта 2015
The Imprisoned Pair
Сезон 19
Серия 12
26 марта 2015
The Place Where I Belong
Сезон 19
Серия 13
2 апреля 2015
The Yamanaka Clan: Secret Ninjutsu
Сезон 19
Серия 14
9 апреля 2015
The Cursed Puppet
Сезон 19
Серия 15
16 апреля 2015
Their Backs
Сезон 19
Серия 16
23 апреля 2015
The Hidden Plot Set Into Motion
Сезон 19
Серия 17
30 апреля 2015
The Targeted Tailed Beast
Сезон 19
Серия 18
7 мая 2015
Neji's Judgment
Сезон 19
Серия 19
14 мая 2015
Hopes Entrusted to the Future
Сезон 19
Серия 20
21 мая 2015
График выхода всех сериалов
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