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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 15
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 15
Название
Сезон 15
Премьера сезона
18 июля 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
28
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
Список серий 15-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Reinforcements Arrive
Сезон 15
Серия 1
18 июля 2013
Madara Uchiha
Сезон 15
Серия 2
25 июля 2013
The Five Kage Assemble
Сезон 15
Серия 3
1 августа 2013
The Unbreakable Mask and the Shattered Bubble
Сезон 15
Серия 4
8 августа 2013
Jinchūriki vs. Jinchūriki!!
Сезон 15
Серия 5
15 августа 2013
Four Tails, the King of Sage Monkeys
Сезон 15
Серия 6
22 августа 2013
Nine Tails
Сезон 15
Серия 7
29 августа 2013
Kurama
Сезон 15
Серия 8
29 августа 2013
Two-Man Team
Сезон 15
Серия 9
5 сентября 2013
The Promise of Victory
Сезон 15
Серия 10
12 сентября 2013
Eyes That See in the Dark
Сезон 15
Серия 11
19 сентября 2013
A Will of Stone
Сезон 15
Серия 12
26 сентября 2013
The Risks of the Reanimation Jutsu
Сезон 15
Серия 13
3 октября 2013
Sibling Tag Team
Сезон 15
Серия 14
10 октября 2013
To Each Their Own Leaf
Сезон 15
Серия 15
24 октября 2013
Kabuto Yakushi
Сезон 15
Серия 16
31 октября 2013
The Izanami Activated
Сезон 15
Серия 17
7 ноября 2013
Izanagi and Izanami
Сезон 15
Серия 18
14 ноября 2013
I Will Love You Always
Сезон 15
Серия 19
21 ноября 2013
Reanimation Jutsu: Release!
Сезон 15
Серия 20
28 ноября 2013
Orochimaru's Return
Сезон 15
Серия 21
5 декабря 2013
Secret of the Transportation Technique
Сезон 15
Серия 22
12 декабря 2013
Who Are You?
Сезон 15
Серия 23
19 декабря 2013
Obito and Madara
Сезон 15
Серия 24
9 января 2014
I'm in Hell
Сезон 15
Серия 25
16 января 2014
World of Dreams
Сезон 15
Серия 26
23 января 2014
Creeping Shadow
Сезон 15
Серия 27
23 января 2014
The New Akatsuki
Сезон 15
Серия 28
30 января 2014
График выхода всех сериалов
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