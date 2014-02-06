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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 16
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 16
Название
Сезон 16
Премьера сезона
6 февраля 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
13
Продолжительность сезона
6 часов 30 минут
Список серий 16-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
A Mask That Hides The Heart
Сезон 16
Серия 1
6 февраля 2014
Minato's Death
Сезон 16
Серия 2
13 февраля 2014
Hashirama's Cells
Сезон 16
Серия 3
20 февраля 2014
The Rogue Ninja Orochimaru
Сезон 16
Серия 4
27 февраля 2014
Orochimaru's Test Subject
Сезон 16
Серия 5
6 марта 2014
Their Own Paths
Сезон 16
Серия 6
6 марта 2014
The Targeted Sharingan
Сезон 16
Серия 7
13 марта 2014
A Shinobi of the Leaf
Сезон 16
Серия 8
20 марта 2014
An Uchiha ANBU
Сезон 16
Серия 9
3 апреля 2014
Coup d'État
Сезон 16
Серия 10
10 апреля 2014
The Night of the Tragedy
Сезон 16
Серия 11
17 апреля 2014
Jōnin Leader
Сезон 16
Серия 12
24 апреля 2014
Team 7
Сезон 16
Серия 13
8 мая 2014
График выхода всех сериалов
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