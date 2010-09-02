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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 9
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
2 сентября 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
21
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Список серий 9-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Rookie Instructor Iruka
Сезон 9
Серия 1
2 сентября 2010
Iruka's Ordeal
Сезон 9
Серия 2
9 сентября 2010
Iruka's Decision
Сезон 9
Серия 3
16 сентября 2010
Kakashi Hatake, The Jonin in Charge
Сезон 9
Серия 4
30 сентября 2010
Inari's Courage Put to the Test
Сезон 9
Серия 5
7 октября 2010
Naruto's School of Revenge
Сезон 9
Серия 6
14 октября 2010
Gaara's Bond
Сезон 9
Серия 7
21 октября 2010
Naruto: Outbreak
Сезон 9
Серия 8
28 октября 2010
Deploy! Team Tenten
Сезон 9
Серия 9
4 ноября 2010
Animal District
Сезон 9
Серия 10
11 ноября 2010
Ah, the Medicine of Youth
Сезон 9
Серия 11
18 ноября 2010
Gutsy Master and Student: The Training
Сезон 9
Серия 12
25 ноября 2010
Record of the Ninja Gutsy Master and Student
Сезон 9
Серия 13
25 ноября 2010
Sasuke's Paw Encyclopedia
Сезон 9
Серия 14
2 декабря 2010
Naruto and the Old Soldier
Сезон 9
Серия 15
9 декабря 2010
Kakashi Love Song
Сезон 9
Серия 16
16 декабря 2010
Neji Chronicles
Сезон 9
Серия 17
23 декабря 2010
The Man Who Died Twice
Сезон 9
Серия 18
6 января 2011
The Worst Three-Legged Race
Сезон 9
Серия 19
13 января 2011
Team 10's Teamwork
Сезон 9
Серия 20
20 января 2011
Drive Towards Darkness
Сезон 9
Серия 21
27 января 2011
График выхода всех сериалов
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