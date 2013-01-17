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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 14
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 14
Название
Сезон 14
Премьера сезона
17 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
25
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Список серий 14-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Naruto Enters the Battle!
Сезон 14
Серия 1
17 января 2013
A Father's Hope, A Mother's Love
Сезон 14
Серия 2
24 января 2013
Contact! Naruto vs. Itachi
Сезон 14
Серия 3
31 января 2013
The Acknowledged One
Сезон 14
Серия 4
7 февраля 2013
The Mizukage, the Giant Clam, and the Mirage
Сезон 14
Серия 5
14 февраля 2013
Paradox
Сезон 14
Серия 6
21 февраля 2013
Terror: The Steam Imp
Сезон 14
Серия 7
28 февраля 2013
Ghosts from the Past
Сезон 14
Серия 8
7 марта 2013
The Underworld Transfer Jutsu
Сезон 14
Серия 9
14 марта 2013
The Vengeful
Сезон 14
Серия 10
21 марта 2013
The Heart's Eye
Сезон 14
Серия 11
28 марта 2013
Fade into the Moonlight
Сезон 14
Серия 12
4 апреля 2013
Crescent Moonlight
Сезон 14
Серия 13
11 апреля 2013
The A-Rank Mission: Food Fight
Сезон 14
Серия 14
18 апреля 2013
The Fallen Castle
Сезон 14
Серия 15
25 апреля 2013
Prologue of Road to Ninja
Сезон 14
Серия 16
2 мая 2013
The Old Master and the Dragon's Eye
Сезон 14
Серия 17
9 мая 2013
Rain Followed by Snow, with Some Lightning
Сезон 14
Серия 18
16 мая 2013
Rain Followed by Snow, with Some Lightning
Сезон 14
Серия 19
23 мая 2013
Lingering Snow
Сезон 14
Серия 20
30 мая 2013
The Reanimated Allied Forces
Сезон 14
Серия 21
6 июня 2013
Shino vs. Torune!
Сезон 14
Серия 22
13 июня 2013
A Hole in the Heart: The Other Jinchuriki
Сезон 14
Серия 23
20 июня 2013
The Soul Living Inside the Puppet
Сезон 14
Серия 24
27 июня 2013
Run, Omoi!
Сезон 14
Серия 25
4 июля 2013
График выхода всех сериалов
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