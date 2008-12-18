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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 5
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
18 декабря 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
24
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Список серий 5-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The Price of Power
Сезон 5
Серия 1
18 декабря 2008
A Shinobi's Determination
Сезон 5
Серия 2
25 декабря 2008
Orochimaru's Hideout Discovered
Сезон 5
Серия 3
8 января 2009
Encounter
Сезон 5
Серия 4
15 января 2009
Connecting Hearts
Сезон 5
Серия 5
22 января 2009
A Night of Rain
Сезон 5
Серия 6
29 января 2009
The Two Charms
Сезон 5
Серия 7
5 февраля 2009
The Unseeing Enemy
Сезон 5
Серия 8
12 февраля 2009
The Labyrinth of Distorted Reflection
Сезон 5
Серия 9
19 февраля 2009
The Target Appears
Сезон 5
Серия 10
26 февраля 2009
The Rampaging Tailed Beast
Сезон 5
Серия 11
5 марта 2009
Inside the Mist
Сезон 5
Серия 12
12 марта 2009
Everyone's Feelings
Сезон 5
Серия 13
26 марта 2009
Regroup!
Сезон 5
Серия 14
26 марта 2009
The Four-Corner Sealing Barrier
Сезон 5
Серия 15
9 апреля 2009
Breaking the Crystal Style
Сезон 5
Серия 16
9 апреля 2009
The Battle Over the Barrier
Сезон 5
Серия 17
16 апреля 2009
Red Camellia
Сезон 5
Серия 18
23 апреля 2009
Strange Bedfellows
Сезон 5
Серия 19
30 апреля 2009
Guidepost of the Camellia
Сезон 5
Серия 20
7 мая 2009
Counterattack of the Curse Mark
Сезон 5
Серия 21
14 мая 2009
Memory of Guilt
Сезон 5
Серия 22
21 мая 2009
Shattered Promise
Сезон 5
Серия 23
28 мая 2009
A Place to Return To
Сезон 5
Серия 24
4 июня 2009
График выхода всех сериалов
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