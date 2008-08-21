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Постер к 4-му сезону сериала Наруто: Ураганные хроники
Киноафиша Сериалы Наруто: Ураганные хроники Сезоны Сезон 4

Naruto: Shippuuden 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 августа 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 17
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
Список серий 4-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
The Quietly Approaching Threat
Сезон 4 Серия 1
21 августа 2008
Akatsuki's Invasion
Сезон 4 Серия 2
28 августа 2008
Under the Starry Sky
Сезон 4 Серия 3
4 сентября 2008
The Old Monk's Prayer
Сезон 4 Серия 4
11 сентября 2008
The Next Step
Сезон 4 Серия 5
25 сентября 2008
Climbing Silver
Сезон 4 Серия 6
25 сентября 2008
The Judgment
Сезон 4 Серия 7
2 октября 2008
Unfulfilled Scream
Сезон 4 Серия 8
2 октября 2008
Last Words
Сезон 4 Серия 9
16 октября 2008
Sad News
Сезон 4 Серия 10
23 октября 2008
Team Ten
Сезон 4 Серия 11
30 октября 2008
Target: Locked On
Сезон 4 Серия 12
6 ноября 2008
Kakuzu's Abilities
Сезон 4 Серия 13
13 ноября 2008
The Terrifying Secret
Сезон 4 Серия 14
20 ноября 2008
Shikamaru's Genius
Сезон 4 Серия 15
4 декабря 2008
When You Curse Someone, You Dig Your Own Grave
Сезон 4 Серия 16
4 декабря 2008
Wind Style: Rasen Shuriken!
Сезон 4 Серия 17
11 декабря 2008
График выхода всех сериалов
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