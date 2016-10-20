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Наруто: Ураганные хроники
Сезоны
Сезон 21
Naruto: Shippuuden
12+
Оригинальное название
Season 21
Название
Сезон 21
Премьера сезона
20 октября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
21
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Список серий 21-го сезона сериала «Наруто: Ураганные хроники»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Naruto and Hinata
Сезон 21
Серия 1
20 октября 2016
Sasuke and Sakura
Сезон 21
Серия 2
27 октября 2016
Gaara and Shikamaru
Сезон 21
Серия 3
3 ноября 2016
Jiraiya and Kakashi
Сезон 21
Серия 4
10 ноября 2016
The Exploding Human
Сезон 21
Серия 5
1 декабря 2016
Coliseum
Сезон 21
Серия 6
8 декабря 2016
Fūshin
Сезон 21
Серия 7
15 декабря 2016
The Ketsuryūgan
Сезон 21
Серия 8
22 декабря 2016
The Last One
Сезон 21
Серия 9
5 января 2017
The State of Affairs
Сезон 21
Серия 10
12 января 2017
Dark Clouds
Сезон 21
Серия 11
19 января 2017
Recklessness
Сезон 21
Серия 12
26 января 2017
Cloud of Suspicion
Сезон 21
Серия 13
2 февраля 2017
Dawn
Сезон 21
Серия 14
9 февраля 2017
Naruto's Wedding
Сезон 21
Серия 15
16 февраля 2017
A Full-Powered Wedding Gift
Сезон 21
Серия 16
16 февраля 2017
Steam and Food Pills
Сезон 21
Серия 17
23 февраля 2017
The Kazekage's Wedding Gift
Сезон 21
Серия 18
2 марта 2017
The Last Mission
Сезон 21
Серия 19
9 марта 2017
The Outcome of the Secret Mission
Сезон 21
Серия 20
16 марта 2017
The Message
Сезон 21
Серия 21
23 марта 2017
График выхода всех сериалов
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